Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве в космосе

Россия и Китай намерены в октябре подписать соглашение о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год.

Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CGTV.

Отмечается, что сотрудничество принесёт выгоду обеим сторонам, в особенности в рамках лунной программы и операции по повторной высадке человека на спутник Земли.

Всего же соглашение охватывает пять сфер: освоение Луны и глубокого космоса, разработка специальных материалов, сотрудничество в области спутниковых систем, дистанционное зондирование Земли, поиск обломков космических аппаратов.