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Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве в космосе

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Россия и Китай намерены в октябре подписать соглашение о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год.

Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CGTV.

Отмечается, что сотрудничество принесёт выгоду обеим сторонам, в особенности в рамках лунной программы и операции по повторной высадке человека на спутник Земли.

Всего же соглашение охватывает пять сфер: освоение Луны и глубокого космоса, разработка специальных материалов, сотрудничество в области спутниковых систем, дистанционное зондирование Земли, поиск обломков космических аппаратов.

URL: http://www.vb.kg/365421
Теги:
Китай, Россия, космонавтика
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