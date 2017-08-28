Интернет и антивирус для Жогорку Кенеша обойдется в 2,8 млн сомов

Max boob

Вот на всякие ништяки депутатов уходят бюджетные деньги. Вот сократили бы свои расходы, были бы деньги на повышение пенсий и пособий.

Сократить число этих баранов до 45! Убрать часть привилегии! Дать только зп хорошую, машину государственную, помощника одного, неприкосновенность убрать, отпуск им месяц в год, а не три! За пропуски работы лишать мандата, за нарушения законов сразу же в тюрьму!!!