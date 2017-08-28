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Интернет и антивирус для Жогорку Кенеша обойдется в 2,8 млн сомов

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Айдана Абдуваитова

Обеспечение интернетом здания Жогорку Кенеша обойдется в миллион сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

Аппарат Жогорку Кенеша объявил тендер среди провайдерских компаний на проведение и обеспечение интернета в течение года. На услугу выделен один миллион сомов.

На программное обеспечение антивирусной защиты Kaspersky Total Security for 1 year Renewal License планируется потратить 1,8 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/365423
Теги:
Интернет, информационные технологии
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Комментарии
Max boob
28.08.2017, 10:09
Карма: +1
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Минусов: 1
Комментариев: 6

Вот на всякие ништяки депутатов уходят бюджетные деньги. Вот сократили бы свои расходы, были бы деньги на повышение пенсий и пособий.

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Адилет Кадыров
28.08.2017, 13:55
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Плюсов: 57
Минусов: 88
Комментариев: 114

Max boob

Вот на всякие ништяки депутатов уходят бюджетные деньги. Вот сократили бы свои расходы, были бы деньги на повышение пенсий и пособий.

Сократить число этих баранов до 45! Убрать часть привилегии! Дать только зп хорошую, машину государственную, помощника одного, неприкосновенность убрать, отпуск им месяц в год, а не три! За пропуски работы лишать мандата, за нарушения законов сразу же в тюрьму!!! 

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