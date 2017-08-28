Интернет и антивирус для Жогорку Кенеша обойдется в 2,8 млн сомов

Вот на всякие ништяки депутатов уходят бюджетные деньги. Вот сократили бы свои расходы, были бы деньги на повышение пенсий и пособий.
Обеспечение интернетом здания Жогорку Кенеша обойдется в миллион сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.
Аппарат Жогорку Кенеша объявил тендер среди провайдерских компаний на проведение и обеспечение интернета в течение года. На услугу выделен один миллион сомов.
На программное обеспечение антивирусной защиты Kaspersky Total Security for 1 year Renewal License планируется потратить 1,8 млн сомов.