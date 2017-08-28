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Завершился первый чемпионат мира по кокпару. Кыргызстан - второй

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Гулиза Авазова

Вчера, 27 августа, на ипподроме "Каганат" в Астане (Казахстан) завершился первый чемпионат мира по кокпару (аналог кок-бору).

В заключительный день чемпионата сначала прошел матч за третье место, в котором сошлись сборные Китая и Таджикистана. По итогам двух таймов таджикские спортсмены одержали победу со счетом 2:1 и стали бронзовыми призерами.

В финальном матче встретились извечные соперники в кок-бору - сборные Кыргызстана и Казахстана. Отметим, команды играли в разных группах, и в этом этапе одолели всех соперников с крупным счетом и вышли в финал.

Со стартовым свистком увереннее начали игру казахстанцы, которые на пятой минуте открыли счет - 1:0. А к десятой минуте хозяева поля еще дважды забросили тушу в обусловленные ворота, только к концу тайма собрались гости и сумели отыграть один гол, сократив счет до 3:1.

Второй тайм также не принес никаких положительных результатов для сборной Кыргызстана, к тому же, они пропустили еще один гол в свои ворота, тем самым казахстанцами был установлен окончательный счет финального матча - 4:1.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла золото чемпионата, а кыргызстанцы стали вторыми.

Напомним, на чемпионате мира были заявлены 12 команд, однако в последний момент сборная Азербайджана не приехала. Кыргызстанцы соревновались в группе "А" с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном. В группе "В" играли Казахстан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. В финале встречались команды, занявшие первые места в своих группах.

URL: http://www.vb.kg/365425
Теги:
кок-бору, чемпионат
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Комментарии
Alihan Kolomiec
28.08.2017, 10:54
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 6

Слышал, что Бабанов тоже летал посмотреть на эту игру. Вот, мне интересно, зачем ему туда летать и почему наша команда, которая является сильнейшей и разбила в пух и прах казахов в прошлом году, вдруг проиграла? В составе сборной 6 ребят из Таласа. Неужто, Бабанов заставил их проиграть, чтобы угодить казахам. Может быть, они пообещали его поддержать на выборах, вот он и от благодарил их

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Жалоба модератору
Касым Молдобаев
28.08.2017, 10:58
Карма: +133
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 210
Минусов: 77
Комментариев: 464

Alihan Kolomiec

Слышал, что Бабанов тоже летал посмотреть на эту игру. Вот, мне интересно, зачем ему туда летать и почему наша команда, которая является сильнейшей и разбила в пух и прах казахов в прошлом году, вдруг проиграла? В составе сборной 6 ребят из Таласа. Неужто, Бабанов заставил их проиграть, чтобы угодить казахам. Может быть, они пообещали его поддержать на выборах, вот он и от благодарил их

Кстати, тоже слышал, что проиграли именно из-за этих 6 таласцев.

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Жалоба модератору
Кубанычбек Назаров
28.08.2017, 11:09
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Плюсов: 1
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Комментариев: 9

Слов нет одни эмоций, как Магрегор продул так и мы, с....., больше показухи было, нереально на ВИК счёт был 15-3,а тут не может быть, я в печали.

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капучино
28.08.2017, 12:47

Вообще Кыргызстану надо самим организовывать чемпионаты мира по КОК-БОРУ, а не всякие так кокпары с их символическими кругами вместо настоящих тай-казанов. И чтобы поле было как положено из песка, а на счет подков даже не должен подниматься вопрос. Муляж? может иметь место, но как законодателям этой игры у нашей страны, у  Кыргызстана,  должен быть приоритет в распространении правил игры в кок-бору. Для этого в каждой области государству надо построить соответствующие международному уровню спортивные площадки. Почему бы  нашим не бедным депутатам, кандидатам в президенты  не вложиться  в этот проект? Даешь от каждого из них хотя бы по одному стадиону, школе, медцентру и культурному учреждению в каждую нашу область!!! 

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