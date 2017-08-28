В воскресенье подожженная трава стала причиной пожара на мебельном складе

Вчера, 27 августа, во второй половине дня на кладбище, расположенном на улице Якутской, сгорело сухотравье общей площадью около 13 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Огонь перекинулся и на здание АО "Кыргыз Мебель", в результате сгорело 60 квадратных метров кровли крыши и 200 кв. метров готовой мебельной продукции, а также станки, находящиеся внутри склада. Угрозы жизни людям нет.

Для тушения пожара были привлечены 4 пожарных расчета, с МП "Тазалык" - две автоцистерны водовоза.

Очаг возгорания был локализован в 17.44, а в 20.28 огнеборцы полностью потушили пожар, сообщили в МЧС.

В этот же день в айыльном округе Ысык-Ата около 14.00 на восточной стороне горы горели кустарники облепихи и сухотравья общей площадью около 15 га.

В срочном порядке на место была направлена оперативная группа управления МЧС по Чуйской области, 7 пожарных расчетов и более 200 спасателей и сотрудников лесного хозяйства.

Пожар был локализован в 19.10, а через час полностью потушен.

На месте ЧС установлены 4 палатки и на ночное дежурство остались 112 спасателей.