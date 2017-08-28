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В воскресенье подожженная трава стала причиной пожара на мебельном складе

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ВБ

Вчера, 27 августа, во второй половине дня на кладбище, расположенном на улице Якутской, сгорело сухотравье общей площадью около 13 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Огонь перекинулся и на здание АО "Кыргыз Мебель", в результате сгорело 60 квадратных метров кровли крыши и 200 кв. метров готовой мебельной продукции, а также станки, находящиеся внутри склада. Угрозы жизни людям нет.

Для тушения пожара были привлечены 4 пожарных расчета, с МП "Тазалык" - две автоцистерны водовоза.

Очаг возгорания был локализован в 17.44, а в 20.28 огнеборцы полностью потушили пожар, сообщили в МЧС.

В этот же день в айыльном округе Ысык-Ата около 14.00 на восточной стороне горы горели кустарники облепихи и сухотравья общей площадью около 15 га.

В срочном порядке на место была направлена оперативная группа управления МЧС по Чуйской области, 7 пожарных расчетов и более 200 спасателей и сотрудников лесного хозяйства.

Пожар был локализован в 19.10, а через час полностью потушен.

На месте ЧС установлены 4 палатки и на ночное дежурство остались 112 спасателей.

URL: http://www.vb.kg/365427
Теги:
МЧС, пожар, Чуйская область, Бишкек
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