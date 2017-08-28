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В Бишкеке демонтирован незаконный пункт замены автомасла

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ВБ

По информации Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек, совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж пункта замены масла возле Восточного автовокзала.

Данный самовольно установленный объект без соответствующих разрешительных документов находился на проспекте Жибек Жолу.

Владельцу пункта замены масла со стороны городских служб выданы уведомления. В связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

Данные меры проводятся в рамках оперативного штаба по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в городе Бишкек. Оперативный штаб был создан постановлением мэрии г. Бишкек №1 от 06.01.2017 г.

URL: http://www.vb.kg/365431
Теги:
мэрия, Бишкек
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