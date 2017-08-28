В Кении запретили полиэтиленовые пакеты

В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC.

За изготовление, продажу, покупку и использование пластиковых пакетов для переноса вещей можно получить штраф в размере до $38 тысяч или даже оказаться в тюрьме на срок до четырёх лет.

Целью данного запрета является защита окружающей среды.

При этом в законе есть ряд оговорок. В частности, ряд производителей, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов, освобождаются от запрета.

В декабре 2016 года в Финляндии пластиковый пакет был признан самой ненужной вещью года.