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В Кении запретили полиэтиленовые пакеты

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В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC.

За изготовление, продажу, покупку и использование пластиковых пакетов для переноса вещей можно получить штраф в размере до $38 тысяч или даже оказаться в тюрьме на срок до четырёх лет.

Целью данного запрета является защита окружающей среды.

При этом в законе есть ряд оговорок. В частности, ряд производителей, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов, освобождаются от запрета.

В декабре 2016 года в Финляндии пластиковый пакет был признан самой ненужной вещью года.

URL: http://www.vb.kg/365432
Теги:
экология
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Комментарии
капучино
28.08.2017, 12:33

Вот бы и в нашей стране полиэтиленовые пакеты запретить! Если не сделать сейчас, то потом будет поздно. А еще надо  сделать стеклотару возвратной, активизировать путем стимулирования сбор вторсырья: пластик, макулатура и пр., а то засир ...ся быстрее, чем идет процесс утилизации

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