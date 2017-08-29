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В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

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ВБ

В микрорайоне Восток-5 ведутся масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей. Об этом сообщили в Свердловской райадминистрации.

Таким образом, МП "Бишкекасфальтсервис" уже начал замену лотков и продолжает реконструкцию внутримикрорайонных улиц: Мамбетова, Айтматова, Кийизбаевой.

Стоит отметить, жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливнеприёмников. Во время дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.

После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне. Также планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.

URL: http://www.vb.kg/365434
Теги:
ирригация, Свердловский район, Бишкек
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