Погода
$ 68.61 - 68.84
€ 81.32 - 82.15

Гибель 14 кыргызстанок. Посольство КР поможет обжаловать мягкий приговор

217  0
Айдана Абдуваитова

Посольство Кыргызстана в России поможет родственникам погибших обжаловать приговор виновным в гибели 17 женщин в московской типографии. Об этом сообщили в кыргызском посольстве.

Вчера, 27 августа, в Москве прошло поминовение погибших в результате пожара в московской типографии. Лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших возложили цветы к месту гибели и прочитали молитву.

В посольстве сообщили, что диппредставители окажут содействие по обжалованию решения суда родственниками погибших в работе с компетентными органами России по выплате страховых компенсаций в судебном порядке. Родственники должны предоставить доверенности адвокату для подачи судебных исков.

Напомним, пожар произошел 27 августа 2016 года в одном из складских помещений, расположенных на Алтуфьевском шоссе в Москве. В результате пожара погибли 17 человек, 14 из которых - уроженки Кыргызстана. Вскоре после пожара главные фигуранты уголовного дела - генеральный директор компании Сергей Москвин и главный инженер объекта Антон Яцков скрылись, но позже Москвин явился добровольно, а Яцкова задержали.

Следствие и судебные разбирательства длились почти год, и в августе суд приговорил Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения. Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в помещении, при этом самовольное изменение конструкции здания, в котором дверь пожарного хода была заперта, не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.

Москвин в ходе судебного разбирательства признал свою вину, а Яцков отрицал свою причастность к гибели людей при пожаре. Родственники погибших заявили, что не согласны с приговором.

URL: http://www.vb.kg/365436
Теги:
соотечественники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  