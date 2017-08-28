Погода
$ 68.61 - 68.84
€ 81.32 - 82.15

Сборная Кыргызстана по футболу потерпела крупное поражение от Узбекистана

166  0
Гулиза Авазова

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла с крупным счетом Узбекистану в контрольном матче в Ташкенте.

Как сообщила Федерация футбола Кыргызстана, матч прошел в закрытом режиме без зрителей. Счет в игре хозяева открыли уже на девятой минуте, а удвоили его в концовке тайма - 2:0.

Во второй половине матча в ворота сборной Кыргызстана было забито еще три безответных мяча. Итоговый счет 5:0 в пользу хозяев поля.

По итогам игры главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин отметил, что сейчас он может сделать выводы по каждому футболисту и кто может готовиться к матчу с Мьянмой.

"Игра была очень полезной, информативной. Счет не по игре. Все могло быть по-другому. К голам привели индивидуальные ошибки, а не командные взаимодействия. В целом игрой мы удовлетворены. Не результатом, конечно, некоторыми моментами", - заметил он.

Отметим, 5 сентября в рамках отборочного турнира Кубка Азии сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой. Матч пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

URL: http://www.vb.kg/365438
Теги:
футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  