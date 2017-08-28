Сборная Кыргызстана по футболу потерпела крупное поражение от Узбекистана

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла с крупным счетом Узбекистану в контрольном матче в Ташкенте.

Как сообщила Федерация футбола Кыргызстана, матч прошел в закрытом режиме без зрителей. Счет в игре хозяева открыли уже на девятой минуте, а удвоили его в концовке тайма - 2:0.

Во второй половине матча в ворота сборной Кыргызстана было забито еще три безответных мяча. Итоговый счет 5:0 в пользу хозяев поля.

По итогам игры главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин отметил, что сейчас он может сделать выводы по каждому футболисту и кто может готовиться к матчу с Мьянмой.

"Игра была очень полезной, информативной. Счет не по игре. Все могло быть по-другому. К голам привели индивидуальные ошибки, а не командные взаимодействия. В целом игрой мы удовлетворены. Не результатом, конечно, некоторыми моментами", - заметил он.

Отметим, 5 сентября в рамках отборочного турнира Кубка Азии сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой. Матч пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.