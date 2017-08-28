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Адвокаты по делу сторонников Жапарова просят оправдать подзащитных

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Аида Джумашева

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон.

Напомним, что гособвинение просило лишить свободы подсудимых сроком от 5 до 8 лет.

В ходе прения адвокат Шарабидин Токтосунов попросил оправдать всех подсудимых. По его словам,  следствие велось в одностороннем порядке.

В частности, следователи не доказали, что подсудимые нанесли конкретный ущерб государству. 

Он напомнил, что у подсудимого Шамшидина уулу Айдынбека тяжело болен отец. Касаясь предъявленного ему обвинения, адвокат сообщил, что он был лишь случайным свидетелем проходящего у здания ГКНБ митинга, а после задержания его избили сотрудники ГКНБ.

Адвокат сына Жапарова, Рустама, отметил, что его подзащитный ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако его удерживали сотрудники правоохранительных органов до 22.00, что является грубейшим нарушением УПК.

"Жапарова допрашивали без адвоката, тем самым нарушая его права. Он пришел к зданию ГКНБ лишь для того, чтобы узнать судьбу своего отца. Прошу оправдать моего подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, прошу вас вынести частное определение следственной группе за нарушение норм УПК и Конституции", - сказал представитель защиты.

Также, подсудимому Чынгызсхану Кожогельдиеву, адвокаты просят смягчить приговор.

Отметим, что прокуратура просит для него 8 лет лишения свободы, с учетом неотбытой им ранее части приговора Бакай-Атинского районного суда.

Адвокаты других подсудимых  также просили суд вынести оправдательный приговор их подзащитным за недоказанностью их вины.

URL: http://www.vb.kg/365439
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Медет Осмоналиев
28.08.2017, 13:45
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То есть дать им в очередной раз почувствовать свою безнаказанность, что бы они ни делали? Нет уж, пусть отвечают.

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Банин Александр
28.08.2017, 13:46
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Адвокаты Жапарова сами себя позорят, за что их оправдать? За то что призывали к войне? За то, что тянули молодежь к беспорядкам? За что их оправдать? Пусть посидят по нескольку лет и будет им урок и остальным. Если идешь на такое, то готовься к самому худшему. 

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