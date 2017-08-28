А книжки-то почитывать надо, почитывать

Недавно случилось событие, которое прошло мимо "широких масс общественности". Один из наших "законодавцев", видимо, очнувшись от… "законотворения", решил подобно известному герою Василия Шукшина показать "кузькину мать" министру образования, сразив вопросом о зарплате молодого специалиста в школе, тем самым якобы поставив её в тупик. Опять же, несколько журналистов, указующим перстом эту новость растиражировали. Афористика давным давно пришла к выводу (неутешительному) о зеркале, на которое пенять бесполезно, если надо бежать к косметологу.

Не буду поминать журналистам, чьи голоса солировали в общем хоре хулителей на их прошлые ляпы (во мне говорит корпоративная солидарность), но сивжоку (сидящему в Жогорку Кенеше) кто-то должен был шепнуть, что его вопрос некорректен. Во-первых, потому что один из прошлых министров установил разные оклады для имеющих диплом магистра и диплом специалиста. Почему – не понятно, но кого из них имел в виду депутанец? Это примерно то же самое, как если бы горячие головы утверждали, что Т. получил срок, потому что ему нравятся тюремные ужины (на процессе он с тоской пытался напомнить судье, что пока он участвует в этом, там уже ужин раздают). Во-вторых, молодых специалистов для школы никто в стране не готовит. Не раз писал, что арабаевский университет снял со своей вывески даже основополагающее понятие "педагогический", а значит, так себя не позиционирует.

Каким должен был быть ответ министра на вопрос жока, страстно спросившего, как будто он своей зарплатой хотел поднять в несколько раз все содержание всех учителей юного возраста страны. Ну что здесь поделаешь – благородное дело. В этом случае, почему бы ему не ублажить и профессоров наших вузов, получающих в районе двух десятков тысяч сомов в месяц, и доцентов с зарплатой до десяти тысяч сомов (в Таджикистане зарплата профессора и доцента на порядок выше).

Как-то парламентарка показала свою неосведомленность в проблеме минимальной зарплаты в стране. То есть это стало системой.

Теперь этот, чья фамилия корнями уходит в библейскую древность. А раз так, то он должен был знать, что в те далекие времена один древний Учитель, защищая женщину, напомнил о том, кто безгрешен. Там тоже речь шла и о материальном содержании.

Неслучайно существует назидательная мысль о том, что прежде чем открыть рот, подумай, не станет ли твой вопрос иллюстрацией к тому, что глупость каждого каждому видна должна быть.

Александр Кацев, профессор.