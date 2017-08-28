Погода
$ 68.61 - 68.84
€ 81.32 - 82.15

Кто он, президент Алмазбек Атамбаев? Миссия от "пожарного" до "знаменосца"

337  5
Кирилл Степанюк

Через полтора месяца в Кыргызстана будет избран новый президент. Как отечественные, так и зарубежные эксперты отмечают, что за те 6 лет, что страной руководит Алмазбек Атамбаев, произошли серьезные изменения и глубокие преобразования как в системе государственного управления, так и общественном сознании. Республика изменилась, зона турбулентности осталась позади. Граждане стали больше доверять власти и обрели надежду на то, что у Кыргызстана есть перспектива стать сильным, экономически развитым и социально справедливым государством.

Своими размышлениями на этот счет с "ВБ" поделился Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук, профессор.

"Наверное, после выборов нового президента многие люди, окинув взглядом годы правления Алмазбека Атамбаева, постараются понять, что сделано им, как сделано и что все-таки не удалось. Да, он был слишком эмоционален, откровенен, доверчив, а где-то даже вспыльчив. Однако он выполнил свою работу, и весьма непростую, которую ученые, политологи, историки сформулируют и определят как миссию президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год.

Любое начало в любом деле имеет свои условия. Алмазбеку Атамбаеву, как президенту, от его предшественника Курманбека Бакиева досталось очень непростое наследство. После двуличной игры Бакиева в тандеме с Куловым и откровенного обмана своего народа государство оказалось на грани раскола. Накопленные внутренние противоречия за время правления двух президентов ставили страну в опасную ситуацию: юг - север, межклановые, межрелигиозные, региональные, трайбализм, коррупция и просто недоверие населения к власти. Это грозило тем, что страна могла просто скатиться в пропасть. Достаточно было слабой искры на почве регионализма, трайбализма, как все это могло вылиться в большую войну.

На выборах президента Кыргызстана в 2011 году, несмотря на обилие кандидатов, Алмазбек Атамбаев одержал победу в первом туре. По мнению экспертов, тогда два оппозиционных кандидата (Мадумаров и Ташиев) разделили электорат южных регионов, таким образом, они даже поспособствовали победе Атамбаева. Как подобает в таких случаях, проигравшие политики устраивали митинги, громкие заявления о "беспрецедентных нарушениях", раздували скандалы на местах. Но, как говорят, победителей не судят. Атамбаев получил 63% голосов и вступил в свою должность в соответствии с избирательным законодательством в 2011 году.

Сегодня мы можем сказать, что действующий президент смог стабилизировать ситуацию и не позволил скатиться стране в пропасть.

После развала Союза кыргызские президенты демонстрировали разные политические игры: от всеядной многовекторной внешней политики Акаева по западному образцу до откровенного политического обмана и мошенничества Бакиева.

Такие сильные страны, как США, Китай, ЕС в лице Германии и Франции, непременно хотели иметь если не присутствие, то хотя бы прямое или косвенное влияние на Центральную Азию через Кыргызстан. Атамбаевым была выстроена новая внешняя политика с оптимальным курсом. Налаживаются отношения с Россией, Китаем, Казахстаном, ЕС, Турцией, Таджикистаном, позже и с Узбекистаном.

В целях недопущения третьей революции президенту необходимо было исключить узурпацию власти, ограниченной группой людей, объединенных партийными, клановыми, семейными и территориальными интересами. Атамбаев отошел от прямого президентского правления к президентско-парламентской системе. И это у него получилось.

Важным шагом к очищению страны стала новая антикоррупционная политика, инициированная президентом Атамбаевым. Ее главные посылы - "вор должен сидеть в тюрьме", "в Кыргызстане "неприкасаемых" нет". Громкие "посадки" потерявших страх и совесть крупных чиновников, включая депутатов парламента, нашли поддержку у широких слоев населения. Такого не было при Акаеве или Бакиеве. Разработка и принятие антикоррупционной стратегии и нового законодательства, образование Антикоррупционной службы при ГКНБ дали свои позитивные результаты. Начинания Алмазбека Атамбаева нашли отражение в проекте "Таза Коом". Эта весьма перспективная программа нацелена на искоренение коррупции, взяточничества и казнокрадства.

Происходят изменения в экономике, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Безработица, изолированность страны от внешнего мира из-за отсутствия выхода к морю, внешняя и внутренняя миграция подтолкнули Кыргызстан к вхождению в ЕАЭС. Это позволило снизить напряжение в стране, а бизнес получил возможность выйти на рынки стран ЕАЭС.

Сегодня в Кыргызстане происходят глубокие перемены, и прежде всего, в общественном сознании. Непостижимая тайна души народов, населяющих Кыргызстан, полна какой-то внутренней надежды на хорошее будущее. Никакие внешние факторы не должны помешать Кыргызстану стать полноценным экономически развитым государством. Все, что происходит у нас, это внутреннее дело страны, и это зависит только от нас. У Кыргызстана есть свой путь развития государственности, политики, экономики. Этим целям служат поправки в Конституцию КР, принятые на референдуме в декабре 2016 года.

В 2011 году Атамбаев был вынужден быть "пожарным", и за 6 лет он стал лидером – знаменосцем. Действующий президент стал инициатором Всемирных игр кочевников, провел Форум народов Алтайской цивилизации, подняв дух своего народа и наших сограждан, находящихся за рубежом в качестве трудовых мигрантов.

Атамбаев смог предоставить своему народу надежду, пересмотреть взгляд на свою историю, показав, что если будут изменения в демократии, будут изменения и в остальном.

Во многом благодаря инициативам главы государства избирательный процесс приблизился к международным стандартам, внедрены новые прозрачные модели проведения выборов. Это позволит нам избирать достойную власть, способную обеспечить устойчивое и прогрессивное развитие народу Кыргызстана".

URL: http://www.vb.kg/365442
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
28.08.2017, 13:41
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 97
Минусов: 104
Комментариев: 141

Кто бы и что не говорил, а президент у нас в памяти останется самым лучшим.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
begaim ryskulova
28.08.2017, 13:45
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 5

Чолпон Шакирова

Кто бы и что не говорил, а президент у нас в памяти останется самым лучшим.

 Лучшим из того, что было до него.  Мне кажется, что Атамбаев и сам был бы не против, если бы следующие руководителя страны только наращивали и увеличивали темп, КД, который он задал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
28.08.2017, 13:47
Карма: +104
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 221
Минусов: 117
Комментариев: 462

Атамбаев войдет в историю как первый президент, который усилил парламентаризм, привел молодежь во власть и добровольно сдал пост. Главное, чтобы не последний.

0
Цитировать
Жалоба модератору
azamat minbaev
28.08.2017, 13:57
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

По сравнению с Бакиевскими временами и Акаевскими, последние шесть лет были нормальными. Свет был, газ, трехфазки не отрезали, инфляция последний год  не только не росла, а ушла в минус. У меня друзья работают в Москве и по России, им как трудовым мигрантам стало в разы легче. Дорог новых по стране и столицы масса, у меня в микрорайоне даже при СССР были тротуары в фарш, а сейчас удобно, красиво, с арыками и фонариками.

0
Цитировать
Жалоба модератору
azamat minbaev
28.08.2017, 14:05
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Победил - честно, работал -  нормально, уйдёт  - достойно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  