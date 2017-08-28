Кто он, президент Алмазбек Атамбаев? Миссия от "пожарного" до "знаменосца"

Через полтора месяца в Кыргызстана будет избран новый президент. Как отечественные, так и зарубежные эксперты отмечают, что за те 6 лет, что страной руководит Алмазбек Атамбаев, произошли серьезные изменения и глубокие преобразования как в системе государственного управления, так и общественном сознании. Республика изменилась, зона турбулентности осталась позади. Граждане стали больше доверять власти и обрели надежду на то, что у Кыргызстана есть перспектива стать сильным, экономически развитым и социально справедливым государством.

Своими размышлениями на этот счет с "ВБ" поделился Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук, профессор.

"Наверное, после выборов нового президента многие люди, окинув взглядом годы правления Алмазбека Атамбаева, постараются понять, что сделано им, как сделано и что все-таки не удалось. Да, он был слишком эмоционален, откровенен, доверчив, а где-то даже вспыльчив. Однако он выполнил свою работу, и весьма непростую, которую ученые, политологи, историки сформулируют и определят как миссию президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год.

Любое начало в любом деле имеет свои условия. Алмазбеку Атамбаеву, как президенту, от его предшественника Курманбека Бакиева досталось очень непростое наследство. После двуличной игры Бакиева в тандеме с Куловым и откровенного обмана своего народа государство оказалось на грани раскола. Накопленные внутренние противоречия за время правления двух президентов ставили страну в опасную ситуацию: юг - север, межклановые, межрелигиозные, региональные, трайбализм, коррупция и просто недоверие населения к власти. Это грозило тем, что страна могла просто скатиться в пропасть. Достаточно было слабой искры на почве регионализма, трайбализма, как все это могло вылиться в большую войну.

На выборах президента Кыргызстана в 2011 году, несмотря на обилие кандидатов, Алмазбек Атамбаев одержал победу в первом туре. По мнению экспертов, тогда два оппозиционных кандидата (Мадумаров и Ташиев) разделили электорат южных регионов, таким образом, они даже поспособствовали победе Атамбаева. Как подобает в таких случаях, проигравшие политики устраивали митинги, громкие заявления о "беспрецедентных нарушениях", раздували скандалы на местах. Но, как говорят, победителей не судят. Атамбаев получил 63% голосов и вступил в свою должность в соответствии с избирательным законодательством в 2011 году.

Сегодня мы можем сказать, что действующий президент смог стабилизировать ситуацию и не позволил скатиться стране в пропасть.

После развала Союза кыргызские президенты демонстрировали разные политические игры: от всеядной многовекторной внешней политики Акаева по западному образцу до откровенного политического обмана и мошенничества Бакиева.

Такие сильные страны, как США, Китай, ЕС в лице Германии и Франции, непременно хотели иметь если не присутствие, то хотя бы прямое или косвенное влияние на Центральную Азию через Кыргызстан. Атамбаевым была выстроена новая внешняя политика с оптимальным курсом. Налаживаются отношения с Россией, Китаем, Казахстаном, ЕС, Турцией, Таджикистаном, позже и с Узбекистаном.

В целях недопущения третьей революции президенту необходимо было исключить узурпацию власти, ограниченной группой людей, объединенных партийными, клановыми, семейными и территориальными интересами. Атамбаев отошел от прямого президентского правления к президентско-парламентской системе. И это у него получилось.

Важным шагом к очищению страны стала новая антикоррупционная политика, инициированная президентом Атамбаевым. Ее главные посылы - "вор должен сидеть в тюрьме", "в Кыргызстане "неприкасаемых" нет". Громкие "посадки" потерявших страх и совесть крупных чиновников, включая депутатов парламента, нашли поддержку у широких слоев населения. Такого не было при Акаеве или Бакиеве. Разработка и принятие антикоррупционной стратегии и нового законодательства, образование Антикоррупционной службы при ГКНБ дали свои позитивные результаты. Начинания Алмазбека Атамбаева нашли отражение в проекте "Таза Коом". Эта весьма перспективная программа нацелена на искоренение коррупции, взяточничества и казнокрадства.

Происходят изменения в экономике, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Безработица, изолированность страны от внешнего мира из-за отсутствия выхода к морю, внешняя и внутренняя миграция подтолкнули Кыргызстан к вхождению в ЕАЭС. Это позволило снизить напряжение в стране, а бизнес получил возможность выйти на рынки стран ЕАЭС.

Сегодня в Кыргызстане происходят глубокие перемены, и прежде всего, в общественном сознании. Непостижимая тайна души народов, населяющих Кыргызстан, полна какой-то внутренней надежды на хорошее будущее. Никакие внешние факторы не должны помешать Кыргызстану стать полноценным экономически развитым государством. Все, что происходит у нас, это внутреннее дело страны, и это зависит только от нас. У Кыргызстана есть свой путь развития государственности, политики, экономики. Этим целям служат поправки в Конституцию КР, принятые на референдуме в декабре 2016 года.

В 2011 году Атамбаев был вынужден быть "пожарным", и за 6 лет он стал лидером – знаменосцем. Действующий президент стал инициатором Всемирных игр кочевников, провел Форум народов Алтайской цивилизации, подняв дух своего народа и наших сограждан, находящихся за рубежом в качестве трудовых мигрантов.

Атамбаев смог предоставить своему народу надежду, пересмотреть взгляд на свою историю, показав, что если будут изменения в демократии, будут изменения и в остальном.

Во многом благодаря инициативам главы государства избирательный процесс приблизился к международным стандартам, внедрены новые прозрачные модели проведения выборов. Это позволит нам избирать достойную власть, способную обеспечить устойчивое и прогрессивное развитие народу Кыргызстана".