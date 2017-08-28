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Президент Филиппин приказал убивать тех, кто сопротивляется аресту

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Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал очередное провокационное заявление на фоне продолжающейся в стране кровопролитной кампании по борьбе с наркоторговцами. В понедельник он заявил, что полностью одобряет убийство полицейскими подозреваемых, которые оказывают сопротивление при аресте, при этом назвав таких людей "идиотами", передает NewsRu.com со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к стражам порядка, президент сказал: "Ваш долг требует от вас преодолеть сопротивление человека, которого вы арестовываете ... (Если) он сопротивляется, и делает это яростно, то вы можете убить идиота. Это мой вам приказ".

Заявление Дутерте прозвучало на фоне убийства в Маниле сотрудниками антинаркотических служб 17-летнего подростка. По словам правоохранителей, при задержании юноша оказал сопротивление, открыв по ним стрельбу. Полицейские затащили школьника в безлюдное место, где он был убит выстрелом в голову.

Свои действия силовики назвали самообороной. В министерстве юстиции расценили происшествие как "исключительный" случай.

Действия силовиков вызвали бурную реакцию в обществе. В день похорон школьника - 25 августа - более 1000 человек пришли на процессию, превратив ее в одну из самых массовых акций протеста против президентской антинаркотической кампании.

Против нее неоднократно высказывалась филиппинская оппозиция и правозащитники. Тем не менее Дутерте неизменно продолжает защищать свою инициативу.

Ранее он фактически одобрил ужесточение кампании, заявив 16 августа, что "это прекрасно, если мы можем убивать по 32 преступника каждый день". В этом случае, отметил президент страны, власти, пожалуй, смогут "справиться с проблемой, которая беспокоит всю страну".

В октябре 2016 года британская газета The Guardian пообщалась с одним из представителей филиппинской полиции, активно занимающимся борьбой с наркоманией в рамках объявленной Дутерте кампании, и выяснила, что власти фактически дали полицейским карт-бланш на внесудебные расправы.

Во время своей предвыборной кампании Дутерте призывал филиппинцев убивать наркоторговцев и даже заявил, что убьет собственных детей, если они попробуют наркотики.

URL: http://www.vb.kg/365443
Теги:
Филиппины
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