Опубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к США

Британский математик Алан Тьюринг, который предложил метод взлома немецкого шифратора Enigma, оказался ненавистником США. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

"Мне бы не понравилось путешествие, и я ненавижу Америку", - отреагировал ученый на приглашение выступить в США на конференции в апреле 1953 года. Письмо было адресовано физику Дональду Маккею из Королевского колледжа Лондона (Великобритания). Издание отмечает, что ранее о подобных взглядах Тьюринга было неизвестно.

Это и другая корреспонденция (всего около 150 писем), охватывающая 1949-1954 годы, найдены в кабинете Тьюринга в Манчестерском университете (Великобритания). Большинство из них посвящены работе ученого, а не личной жизни.

Тьюринг известен тем, что предложил абстрактную модель универсальной вычислительной машины, впоследствии названную в его честь. В 1952 году после обвинения в "непристойном поведении" (сексуальной связи с мужчиной) прошел курс гормональной терапии, которая вызвала гинекомастию. В 1954 году покончил жизнь самоубийством, надкусив начиненное цианидом яблоко. В 2013 году королева Великобритании Елизавета II помиловала Тьюринга.