Погода
$ 68.61 - 68.84
€ 81.32 - 82.15

Опубликовано письмо Алана Тьюринга о ненависти к США

185  0
www

Британский математик Алан Тьюринг, который предложил метод взлома немецкого шифратора Enigma, оказался ненавистником США. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

"Мне бы не понравилось путешествие, и я ненавижу Америку", - отреагировал ученый на приглашение выступить в США на конференции в апреле 1953 года. Письмо было адресовано физику Дональду Маккею из Королевского колледжа Лондона (Великобритания). Издание отмечает, что ранее о подобных взглядах Тьюринга было неизвестно.

Это и другая корреспонденция (всего около 150 писем), охватывающая 1949-1954 годы, найдены в кабинете Тьюринга в Манчестерском университете (Великобритания). Большинство из них посвящены работе ученого, а не личной жизни.

Тьюринг известен тем, что предложил абстрактную модель универсальной вычислительной машины, впоследствии названную в его честь. В 1952 году после обвинения в "непристойном поведении" (сексуальной связи с мужчиной) прошел курс гормональной терапии, которая вызвала гинекомастию. В 1954 году покончил жизнь самоубийством, надкусив начиненное цианидом яблоко. В 2013 году королева Великобритании Елизавета II помиловала Тьюринга.

URL: http://www.vb.kg/365446
Теги:
Великобритания, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  