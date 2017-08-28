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Артема Новикова представили коллективу Министерства экономики

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Сегодня, 28 августа, премьер-министр Сапар Исаков представил коллективу Министерства экономики нового главу ведомства Артема Новикова.

По словам Исакова, Министерство экономики в структуре правительства является основным двигателем развития экономики страны. Поэтому, сегодня, лично представляя Артема Эдуардовича Новикова, попросил как премьер-министр его поддержать.

"Ему 30 лет, как известно, он работал и в отделе инвестиционной политики Минэкономразвития КР, был советником ряда премьеров, думаю, достаточно много сделает и для наращивания потенциала Минэкономики КР. Как эффективный менеджер и дальше будет принимать те решения, которые требует время", - выразил уверенность глава правительства.

Он пожелал всем успехов, удачи, не сбавлять позиций, наращивать темпы, продвигать и дальше совместные инициативы.

"Если сможем сделать то, что мы задумали, то они станут первыми реальными шагами в нашей совместной работе. "Жаны доорго кырк кадам", ("Сорок шагов к новой эпохе"), , то есть сорок шагов в сторону нового времени, которые станут возможными, благодаря совместным усилиям и общему стремлению к эпохе перемен. Данная программа должна быть продолжением новой Стратегии-2040, - подчеркнул Исаков.

Глава правительства также поставил задачу перед Минэкономики разработать план мероприятий по реализации данных шагов, отметив, что все будут вовлечены в этот процесс. "Я как премьер-министр буду отвечать лично и за ошибки тоже. Призвал не бояться ничего, работать, идти вперед и не оглядываться назад".

Отвечая на вопросы сотрудников, премьер отметил, что бывший министр Арзыбек Кожошев, человек не чужой для него, как человек и как профессионал очень достойно пронес флаг над Министерством экономики, неустанно повышая профессионализм, компетентность в решении поставленных финансово-экономических задач. Добавив, что Кожошева ожидают перспективные определенные позиции и он будет работать в обойме во благо государства.

Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта из компетенции Министерства экономики переводят в ведение правительства КР, так как главной задачей кабмина является привлечение инвестиций для страны.

Краткая биография министра Артема Новикова.

Артем Новиков родился в 1987 году в городе Фрунзе. Окончил Балтийский государственный технический университет по специальности "экономист-менеджер".

Трудовая деятельность:

2004–2006 гг. - бухгалтер в ОсОО "Вест Ала-Тоо";

2006–2007 гг. - бухгалтер в ОМФ имени Ататюрка;

2007–2008 гг. - стажер, переводчик отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли КР;

2008–2009 гг. - главный специалист отдела инвестиционной политики Минэкономразвития КР;

2009 г. - эксперт отдела анализа регулятивного воздействия аппарата правительства КР;

2009–2010 гг. - эксперт Службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ;

2011–2012 гг. - советник премьер-министра Омурбека Бабанова;

2014–2015 гг. - советник премьер-министра Джоомарта Оторбаева;

2015 г. - советник первого вице-премьера Аалы Карашева;

2017 г. - заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента КР.

URL: http://www.vb.kg/365447
Теги:
Минэкономики, Сапар Исаков
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Алмаз Мамбетов
28.08.2017, 16:49
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Он тоже Бакиевский.

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Алмаз Мамбетов
28.08.2017, 16:51
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 19
Минусов: 33
Комментариев: 58

эксперт Службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ

0
Цитировать
Жалоба модератору
аноним
28.08.2017, 16:59

Салаги

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