Погода
$ 68.61 - 68.84
€ 81.32 - 82.15

Новый глава Госкомсвязи Нурбек Абасканов приступил к работе

191  0
ВБ

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета информационных технологий и связи нового председателя -

Нурбека Абасканова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Зилалиев отметил, что Нурбек Абасканов хорошо знаком с ситуацией в области связи и телекоммуникаций.

"15 мая 2017 года Кыргызская Республика перешла от аналогового к цифровому телерадиовещанию. В настоящее время завершается процесс по подключению жителей 326 сел, расположенных в "радиотеневой зоне" к цифровому телерадиовещанию. Учитывая важность вопроса, необходимо сосредоточиться на своевременном решении поставленной задачи. Кроме того, большая работа предстоит в рамках программы правительства "Жаны доорго – кырк кадам", где большое внимание уделено вопросу развития современных информационных технологий и цифровой экономики", - констатировал он.

URL: http://www.vb.kg/365448
Теги:
Госагентство связи
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  