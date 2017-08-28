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Подсудимый брат Садыра Жапарова просит суд оправдать его

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Аида Джумашева

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон. В своем выступлении прокурор просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет в колонии усиленного режима. В свою очередь адвокаты просили оправдать своих подзащитных за отсутствием состава преступления.

Задержанный брат экс-парламентария Сабыр Жапаров заявил о том, что дело имеет политическую подоплеку.

По его словам, сотрудники 10-го отдела МВД не смогли точно сказать, что именно он избивал ногами одного из милиционеров.

"На митинге я находился рядом с милиционерами, призывал митингующих к порядку. Меня никто не задерживал, я сам приехал в Первомайское РОВД. В ходе следствия и на судебных заседаниях никто из милиционеров не сказал, что был избит. Я прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня", - сказал Жапаров.

URL: http://www.vb.kg/365449
Теги:
задержание, МВД, Садыр Жапаров
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