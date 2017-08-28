Злоумышленники свободно перевозили на легковом автомобиле 37,5 кг ртути

21 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ КР в г. Бишкеке задержана автомашина марки "Хонда-Фит", в которой обнаружен железный цилиндр тёмно-зелёного цвета с химическим веществом (ртуть) общим весом 37,5 кг.

22 августа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 254 ч.3 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") УК КР были задержаны К.А.Ж. и М.М.А.

24 августа подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления. Задержанные водворены в СИЗО-1 г. Бишкек.