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Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением

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ВБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост главы правительства Кыргызстана.

"Россию и Кыргызстан связывают дружественные, партнёрские и союзнические отношения. Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран", - говорится в тексте сообщения.

Глава российского кабмина отметил, что готов к активной совместной работе по укреплению российско-кыргызского взаимодействия.

URL: http://www.vb.kg/365453
Теги:
Дмитрий Медведев, Сапар Исаков, правительство, Россия
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Комментарии
Данияр
28.08.2017, 16:20

И мы Тоже поздравляем) Правительство у нас обновилось с молодыми и энергичными людьми!Ура!

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