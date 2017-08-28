Погода
$ 68.61 - 68.84
€ 81.32 - 82.15

Сотрудники таможни предотвратили контрабанду бензина на юге страны

151  0
ВБ

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" в районе села "Кызыл-Кия" Баткенской области, на границе с Таджикистаном было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 1520 OL с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца О.С.Ш.

При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: бензин общим объемом 7400 литров без каких-либо разрешительных документов на вывоз за пределы Баткенской области. По словам водителя, товар направлялся контрабандным путем в Таджикистан с целью продажи.

Общая стоимость товара составила 255 300 сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

URL: http://www.vb.kg/365459
Теги:
Баткенская область, ГСМ, таможенные пошлины
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  