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Лидер индийской секты получил 10 лет за изнасилование

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Лидер индийской секты "Дера Саша Сауда" Рам Рахим Сингх приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании двух своих последовательниц. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на индийское агентство ANI.

Перед вынесением приговора "Дера Саша Сауда" обратился к сторонникам с призывом "мирно принять" решение суда.

Приговор вынесли в здании тюрьмы, где содержится лидер секты. Судью доставили туда на вертолете. Порядок рядом с тюрьмой обеспечивали армия и полиция.

Судебное разбирательство по делу Рахима вызвало массовые беспорядки в городах Панчкула и Сирса (штат Харьяна на севере Индии).

Последователи секты громили магазины, поджигали дома и автомобили, нападали на полицейских. Для наведения порядка власти задействовали армию. В столкновениях погибли 38 человек, около 250 получили ранения.

Рахима судили за изнасилование двух женщин в 2002 году. Дело начали расследовать только пять лет спустя. Лидер секты настаивает на своей невиновности.

Последователями "Дера Саша Сауда" являются десятки миллионов человек.

URL: http://www.vb.kg/365466
Теги:
изнасилование, Индия, суд
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