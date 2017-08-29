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Дочь Ислама Каримова покидает пост посла при ЮНЕСКО

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Младшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Лола Каримова-Тилляева, объявила 28 августа о том, что покидает пост постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО.

Как сообщает агентство Reuters, 39-летняя Каримова-Тилляева сказала, что будет уделять свое основное время оказанию помощи деятельности благотворительного фонда имени своего отца.

"В ближайшее время я планирую уделять больше времени своей семье, своим целям, фонду имени Ислама Каримова, а также другим творческим, благотворительным и культурным проектам. По этой причине я решила отказаться от своей роли посла", – сказала она во время своего выступления на конференции, посвященной исламской культуре и научному наследию Узбекистана в Самарканде.

Проживающая ныне на Западе младшая дочь покойного президента Каримова не уточнила, собирается ли в дальнейшем вернуться в Узбекистан.

У Ислама Каримова и его супруги Татьяны Каримовой остались две дочери - Лола и Гульнара. 45-летняя Гульнара Каримова, как сообщила месяц назад генеральная прокуратура Узбекистана, обвиняется в совершении тяжких экономических преступлений и находится под стражей.

В интервью BBC в 2013 году младшая дочь Ислама Каримова заявила, что 14 лет не поддерживает отношений со своей старшей сестрой.

URL: http://www.vb.kg/365469
Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан, ЮНЕСКО
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