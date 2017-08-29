В КР вопрос безналичных платежей вновь вынесен на общественное обсуждение

Мобильным операторам Кыргызстана могут разрешить внедрить систему электронных денег. Этот вопрос сейчас вынесен на общественное обсуждение. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, в ходе пресс-конференции представителей Национального и коммерческих банков и сотовых операторов.

Таким образом каждый гражданин, имея определенную сумму на балансе, сможет безналично платить за услуги или товары. В современных телефонах встроена функция бесконтактного платежа.

"Пока еще идет общественное обсуждение. Мы в принципе обсуждали этот вопрос. Было решено, что нужно это все еще раз обсудить. Мы ждем от операторов и комбанков предложения. Нужно обеспечить равные условия для участников рынка. Здесь регулируются электронные деньги, мы уточняем, каким образом могут пополняться электронные кошельки. Это достаточно сложная схема. Мы еще видим риски - баланс превращается в счет, но у нас по закону счетами занимаются только банки", - рассказал Айбек Султаналиев, начальник отдела по операторам и платежным организациям управления платежных систем НБ КР.

Кроме того, Нацбанк просит совместно разработать проект, который защитит средства клиентов. Эти риски до конца не проработаны, поэтому и нововведение пока не принято. Однако в регуляторе отметили, что готовы идти навстречу.

"Мы выразили свое видение и риски. Мы готовы говорить о нахождении компромиссов, чтобы это устраивало и нас, и оппонентов",- сказал Антон Бредихин, главный специалист отдела по операторам и платежным организациям управления платежных систем НБ КР.

Отмечается, что если данная норма будет принята, то это поможет и государственной программе "Таза Коом".

"Мы бы могли внести свой вклад в развитие электронных госпрограмм. Хотелось бы предоставить нашим гражданам возможность оплачивать с баланса услуги ЖКХ. Сотовые операторы смогли бы увеличить количество безналичных платежей. В скором будущем будет внедрено электронное правительство и мы должны помочь нашим гражданам научиться максимально использовать сотовый телефон", - сказала представитель сотового оператора Айнура Джумашева.

Главной проблемой на сегодняшний день, по мнению Нацбанка, является безопасность средств, находящихся на балансе абонентов, а также вопрос, кто будет возмещать ущерб, если сотовый оператор "прогорит".