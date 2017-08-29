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Процесс по делу Садыра Жапарова начали без адвокатов подсудимого

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Аида Джумашева

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе судебного процесса адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов просил отложить заседание в связи с тем, что отсутствуют другие адвокаты.

"Их не известили надлежащим образом. Ни повестки, ни по телефону не известили. В связи с этим прошу отложить процесс", - сказал Токтосунов.

Председательствующий на процессе судья Жаныл Мамбеталы спросила секретаря, как извещали адвокатов. Та ответила, что телефонограммой. Однако адвокат возразил, заявив, что до процесса она говорила о том, что не извещала никого.

В итоге судебная коллегия приняла решение начать процесс без адвокатов, пояснив, что в зале заседания присутствует защитник подсудимого.

URL: http://www.vb.kg/365476
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Дениза Токоева
29.08.2017, 11:06
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Плюсов: 71
Минусов: 106
Комментариев: 123

А смысл их ждать? Все равно ничего толкового сказать не могут, только просят отпустить его и все. 

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Бермет Осмонкулова
29.08.2017, 11:14
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Плюсов: 40
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Садырка этот, если не виноват, то почему 4 года скрывался? Прилетел он делать революцию на деньги Бакиева. Шавка драная. 

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Медет Осмоналиев
29.08.2017, 12:26
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 468

А что, один адвокат не мог сообщить остальным? Секретарь суда не Ванга, чтобы знать всех жапаровских адвокатов.

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