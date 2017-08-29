Процесс по делу Садыра Жапарова начали без адвокатов подсудимого

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе судебного процесса адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов просил отложить заседание в связи с тем, что отсутствуют другие адвокаты.

"Их не известили надлежащим образом. Ни повестки, ни по телефону не известили. В связи с этим прошу отложить процесс", - сказал Токтосунов.

Председательствующий на процессе судья Жаныл Мамбеталы спросила секретаря, как извещали адвокатов. Та ответила, что телефонограммой. Однако адвокат возразил, заявив, что до процесса она говорила о том, что не извещала никого.

В итоге судебная коллегия приняла решение начать процесс без адвокатов, пояснив, что в зале заседания присутствует защитник подсудимого.