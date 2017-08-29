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На процессе по делу Жапарова не удовлетворили отвод одному из судей

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Аида Джумашева

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе судебного заседания судебная коллегия установила личности подсудимого и потерпевшего. Адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил отвод одному из судей коллегии Керезбеку Эсекееву.

Он отметил, что ранее данный судья рассматривал меру пресечения Жапарову. Согласно процессуальному законодательству, судья, участвовавший в апелляционном и кассационном рассмотрении дела, не может участвовать при рассмотрении этого дела в порядке надзора.

Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия не удовлетворила данное ходатайство.

URL: http://www.vb.kg/365478
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Банин Александр
29.08.2017, 11:04
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Плюсов: 80
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Комментариев: 133

Садыр Жапаров заслуживает более жесткого наказания. Он 4 раза устраивал митинги и все 4 раза они заканчивались уголовными делами.

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Адилет Кадыров
29.08.2017, 11:16
Карма: -30
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 88
Комментариев: 116

Банин Александр

Садыр Жапаров заслуживает более жесткого наказания. Он 4 раза устраивал митинги и все 4 раза они заканчивались уголовными делами.

Ну вот и допрыгался еще и родню за собой потащил. Надо еще его сестру судить, рейдерша еще та.

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