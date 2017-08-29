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Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5%

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Гулиза Авазова

Национальный банк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил и.о. главы НБ КР Нурбек Жениш на пресс-конференции в Бишкеке.

Как сообщается, такое решение было принято вчера, 28 августа, и вступило в силу с сегодняшнего дня.

Нурбек Жениш отметил, что фактическая инфляция совпадает с ожидаемыми прогнозными значениями и имеет тенденцию приближения к нижней границе целевого ориентира денежно-кредитной политики, определенного в диапазоне 5-7% в среднесрочном периоде. В августе 2017 года значение инфляции составило 3,9%.

Прирост ВВП за январь-июль 2017 года составил 6,9%, без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор", которое составляет 3,6%. Чистый приток денежных переводов за 7 месяцев 2017 года увеличился на 28,8% и составил $1,1 миллиарда. В 2016 году этот показатель составил $846 миллионов.

"Основное влияние на рост экономики оказывает улучшение ситуации в странах-партнерах и увеличение денежных переводов. Рост внутреннего и внешнего спроса выступает основным фактором динамики инфляции", - заметил он.

URL: http://www.vb.kg/365479
Теги:
НБ КР
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