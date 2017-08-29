В Жайылском районе провели спецоперацию по задержанию террористов

В Жайылском районе Чуйской области проведена спецоперация по ликвидации террористов. Информацию об этом сегодня, 29 августа, "ВБ" подтвердили в пресс-службе ГКНБ.

В ведомстве сообщили, что спецоперация проводилась в рамках антитеррористических действий.

В свою очередь в ГУВД Чуйской области сообщили, что задержаны лица, подозреваемые в нападении на сотрудников УПМ.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа на перекрестке улиц Ауэзова и Горького в Бишкеке сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль, пассажиры которого стали угрожать правоохранителям пистолетами и гранатой.

Увидев происходящее, другие правоохранители перегородили проезд патрульной машиной. У злоумышленников не было шансов уйти от задержания, но еще один пассажир достал гранату и вырвал чеку, угрожая, что всех взорвет.

Милиционеры освободили проезд, после чего предполагаемые террористы скрылись с места происшествия. За ними велась погоня, однако догнать их так и не удалось. Был объявлен план перехват, но преступники все же сбежали.

Один из нападавших пересек границу Казахстана, но затем вернулся и пришел с повинной в правоохранительные органы. Еще двоих задержали 28 августа.