В Оше задержаны родственницы обезглавленной женщины

В городе Оше по подозрению в убийстве задержаны родственницы обезглавленной женщины. Об этом сегодня, 29 августа, "ВБ" сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что личность погибшей установлена. Ею является 50-летняя жительница Чон-Алайского района А.Ж.

"Задержанным женщинам 25 и 37 лет. Одна из них является невесткой погибшей, другая - ее родная сестра. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. О подробностях сообщим позже", - проинформировали в УВД.

Напомним, 27 августа на юго-востоке города Оша был найден труп обезглавленной женщины в возрасте 40-50 лет.

В правоохранительных органах уточнили, что тело женщины было найдено сотрудниками МП "Тазалык" в мусорном контейнере возле Ошского госуниверситета в микрорайоне Курманджан Датка на улице Петрова.