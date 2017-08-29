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В Оше задержаны родственницы обезглавленной женщины

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Аида Джумашева

В городе Оше по подозрению в убийстве задержаны родственницы обезглавленной женщины.  Об этом сегодня, 29 августа, "ВБ" сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что личность погибшей установлена. Ею является 50-летняя жительница Чон-Алайского района А.Ж.

"Задержанным женщинам 25 и 37 лет. Одна из них является невесткой погибшей, другая - ее родная сестра. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. О подробностях сообщим позже", - проинформировали в УВД.

Напомним, 27 августа на юго-востоке города Оша был найден труп обезглавленной женщины в возрасте 40-50 лет.

В правоохранительных органах уточнили, что тело женщины было найдено сотрудниками МП "Тазалык" в мусорном контейнере возле Ошского госуниверситета в микрорайоне Курманджан Датка на улице Петрова.

URL: http://www.vb.kg/365486
Теги:
Ош, убийство
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