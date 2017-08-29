Погода
$ 68.60 - 68.89
€ 81.31 - 82.36

Мамытов: Лидеры КР и РУз "сверили свои часы" по качеству взаимоотношений

156  2
Айдана Абдуваитова

Вопросы по кыргызско-узбекской границе удалось поднять лишь благодаря политической воле лидеров стран. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил эксперт по безопасности Токон Мамытов.

По его словам, вопросы по демаркации и делимитации границ в разные годы поднимала как узбекская, так и кыргызская сторона, но безуспешно.

"Я должен откровенно сказать, что вопросы границы были инициированы как с узбекской, так и с кыргызской стороны. Политическое решение не принималось, и вопрос не получал разрешения, но после визита нашего главы государства в Ташкент в прошлом году, а в Астане они (президенты Узбекистана и Кыргызстана) еще раз встретились и "сверили свои часы" по улучшению и выводу на качественный уровень взаимоотношений наших стран, лед тронулся. Политически принятое решение позволило подписать промежуточный договор", - считает Мамытов.

На протяжении последних нескольких лет вопрос границ двух стран оставался напряженным. 16 августа в Бишкеке прошла межправкомиссия по делимитации и демаркации границ, на которой стороны описали более тысячи километров границ и сейчас готовят промежуточный договор на 1170,53 км. По оставшимся участкам переговоры будут продолжены.

URL: http://www.vb.kg/365487
Теги:
Токон Мамытов, Узбекистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Арсений Максимов
29.08.2017, 12:41
Карма: +59
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 227
Минусов: 168
Комментариев: 404

Вообще, конечно, это очень радует, что вопрос демаркации наконец продвинулся после стольких лет. Завершить демаркацию не удалось ни Акаеву, ни Бакиеву. Теперь Атамбаеву до конца срока нужно успеть добиться завершения этого процесса.

0
Цитировать
Жалоба модератору
beknur akimov
29.08.2017, 13:31
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 6

Бакиев и Акаев так демаркацию проводили, что Кыргызстан лишился солидных кусков земли.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  