Мамытов: Лидеры КР и РУз "сверили свои часы" по качеству взаимоотношений

Вообще, конечно, это очень радует, что вопрос демаркации наконец продвинулся после стольких лет. Завершить демаркацию не удалось ни Акаеву, ни Бакиеву. Теперь Атамбаеву до конца срока нужно успеть добиться завершения этого процесса.
Вопросы по кыргызско-узбекской границе удалось поднять лишь благодаря политической воле лидеров стран. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил эксперт по безопасности Токон Мамытов.
По его словам, вопросы по демаркации и делимитации границ в разные годы поднимала как узбекская, так и кыргызская сторона, но безуспешно.
"Я должен откровенно сказать, что вопросы границы были инициированы как с узбекской, так и с кыргызской стороны. Политическое решение не принималось, и вопрос не получал разрешения, но после визита нашего главы государства в Ташкент в прошлом году, а в Астане они (президенты Узбекистана и Кыргызстана) еще раз встретились и "сверили свои часы" по улучшению и выводу на качественный уровень взаимоотношений наших стран, лед тронулся. Политически принятое решение позволило подписать промежуточный договор", - считает Мамытов.
На протяжении последних нескольких лет вопрос границ двух стран оставался напряженным. 16 августа в Бишкеке прошла межправкомиссия по делимитации и демаркации границ, на которой стороны описали более тысячи километров границ и сейчас готовят промежуточный договор на 1170,53 км. По оставшимся участкам переговоры будут продолжены.