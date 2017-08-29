Посол Узбекистана не раскрыл подробности визита Шавката Мирзиёева в Бишкек

Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов не раскрыл подробности визита президента Шавката Мирзиёева в Бишкек.

Вчера, 28 августа, во время рабочей поездки в Ошскую область президент Алмазбек Атамбаев заявил о предстоящем визите главы Узбекистана Шавката Мирзиёева на следующей неделе. В соседней республике поездку в Бишкек пока не анонсировали. Не стал комментировать точную дату приезда Мирзиёева и узбекский посол Рошид Камалов, который призвал дождаться информации из официальных источников.

"Давайте не будем спешить и будем следить за новостями пресс-службы аппарата президента и министерств иностранных дел наших стран, тогда все будет ясно", - сказал дипломат.

Отметим, предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Бишкек станет первым в статусе президента. Саммит глав государств СНГ в Бишкеке в сентябре прошлого года Мирзиёев пропустил в связи с подготовкой к президентским выборам. Тогда страну представлял министр иностранных дел РУз Аблазиз Камилов.