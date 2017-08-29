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ГКНБ: Ликвидированные боевики готовили теракты ко Дню независимости

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ВБ

Сегодня, 29 августа, ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий ликвидирована вооруженная террористическая группировка, ранее разыскиваемая после инцидента с сотрудниками УПМ МВД КР.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Бишкеке на пересечении улицы Ауэзова и проспекта Чуй патрульной милицией была остановлена автомашине марки "Ниссан Пресаж". В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона, пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая правоохранителям, скрылись в неизвестном направлении.

В рамках реагирования на совершенное преступление органами ГКНБ были ориентированы подразделения МВД о количестве и составе террористической группы, для организации розыска по установлению и задержанию преступников.

Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования Дня независимости КР, предусматривающие совершение вооруженного нападения и терактов в г. Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ).

28 августа в ходе проводимых совместно с МВД КР оперативных мероприятий ГКНБ в г. Бишкек задержан один из членов данной МТО М.Б, в автомашине которого и по месту жительства обнаружены и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета Макарова, а также различные электронные носители информации.

29 августа спецслужбами установлено местонахождение остальных членов террористической группировки – Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы и им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделения "Альфа" боевики Т.И. и К.Д. были ликвидированы. Третий член МТО Ж.у.Ж. получил ранение и доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой обнаружена граната РГД-5, которая была обезврежена на месте, а также пистолет Макарова и ножи.

Кроме того, чекистами установлены и задержаны пособники террористической группы К.О, 1960 г.р., и Т.А, 1985 г.р. Они водворены в СИЗО ГКНБ КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

URL: http://www.vb.kg/365495
Теги:
ГКНБ, операция, терроризм
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Комментарии
Махтумкули Рысбеков
29.08.2017, 13:42
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 3
Комментариев: 5

Низкий поклон и уважение вам дорогие сотрудники ГКНБ! Спасибо за обеспечение мира и спокойствие в стране!

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Чолпон Шакирова
29.08.2017, 13:44
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 99
Минусов: 107
Комментариев: 144

Представить страшно, что они могли натворить. Террористы не должны жить. Их место в земле. Рахмат сотрудникам комитета.

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Juctice For Everyone
29.08.2017, 14:47
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Комментариев: 1

Чолпон Шакирова

Представить страшно, что они могли натворить. Террористы не должны жить. Их место в земле. Рахмат сотрудникам комитета.

Кто ты такая чтобы решать кто должен жить а кто нет. Все умеют только со стороны осуждать и обливать грязью. 

-1
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Сергей Тихомиров
29.08.2017, 15:28
Карма: +44
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Плюсов: 248
Минусов: 204
Комментариев: 441

Juctice For Everyone

Чолпон Шакирова

Представить страшно, что они могли натворить. Террористы не должны жить. Их место в земле. Рахмат сотрудникам комитета.

Кто ты такая чтобы решать кто должен жить а кто нет. Все умеют только со стороны осуждать и обливать грязью. 

А что, моджахеды должны решать, кому жить, а кому нет? Обливание грязью тут ни при чем. Вы понимаете, что они убийцы, а их жертвами могли стать ни в чем не повинные люди?

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Таку Сагын
29.08.2017, 16:20
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Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 27

Через этих террористов нужно найти других экстримистов радикалов. Эти терроры не должны жить. Их просто заживо зажечь. Эти паразиты радикалы всегда идеялогически обрабатывают других людей, рассказывая различные религиозные предрассудки.

+1
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Сагын Жолдошев
29.08.2017, 16:39
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 1
Комментариев: 12

Кто такой Juctice For Everyone, который оправдывает этих террористов. Правильно говорили эти люди не имеют право на жизнь. Нужно возврашать смертную казнь для них. Нужно обеспечить безопасность людей от этих идиотов. ГКНБ + народ вместе идем против экстримизма террора и ракикализма. ВЫ молодцы.

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