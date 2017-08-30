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В Китае запретят оставлять анонимные комментарии в интернете

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С 1 октября этого года в Китае вступит в силу закон, который обяжет местные интернет-компании подтверждать личность людей, оставляющих комментарии на онлайн-площадках, и проверять их высказывания до публикации, пишет издание Bird in flight со ссылкой на Mashable.

Представители властей утверждают, что цель подобных мер - помешать распространению неправдивой информации и лживых слухов. Некоторые крупные компании начали реализовывать новые правила уже сейчас. К примеру, Zhihu (китайский аналог Quora) стала запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, которые в Китае привязаны к удостоверениям личности.

Ожидается, что вскоре подобные требования придется выполнять пользователям любых сайтов, где можно обмениваться комментариями - от социальных сетей до новостных ресурсов. В случае, если человек откажется подтверждать свою личность, сервис будет обязан не допустить появления его комментариев на своем сайте.

URL: http://www.vb.kg/365501
Теги:
Интернет, Китай
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Комментарии
Анонимный Комментатор
30.08.2017, 08:54

Хоть бы наши не подхватили сию вредную идею

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