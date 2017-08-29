Аиду Салянову принудительно приведут в зал суда

- Токтайым эже, после ваших слов: «Текебаев внес изменения в Конституцию», - в Жогорку Кенеше начала работать депутатская комиссия по расследованию этого вопроса. В каких местах внес Текебаев изменения в Конституцию?- Здесь речь идет о незаконном принятии Конституции. Принятие документа без опоры на законное основание считается тоже изменением. Сам Текебаев говорит: «Вот Конституцию подписали 4 члена временной власти». Это само по себе большая ошибка. У Текебаева не было никакого права выпускать такой документ. Потому что 4 человека не составляют даже одной трети временного правительства. Нет такого понятия как основная и неосновная часть Временного правительства.Говоря иначе, это означает: Временное правительство целиком или есть, или его нет. Подписывающий человек в начале страницы должен быть написать: «С Конституцией ознакомлен, согласен» и расписаться здесь же под записью. Таких записей нет. Просто поставили подписи. А, может быть, Текебаев дал расписаться просто на чистой бумаге.Расследование покажет, ознакомились или не ознакомились с документом, или же по другой просьбе Текебаева расписались на чистом листе бумаги. Есть механизмы вынесения закона на свет. В нем в каждом тексте расписывается только человек, утвержденный решением комиссии. Поэтому неизвестно, почему Текебаев (просил) расписаться. Когда мы на большом собрании рассматривали, то не было никаких изменений.- Какие изменения?- Мы говорили о 5-летней программе, предлагаемой исполнительной властью. Было решение утвердить только после рассмотрения правительственной программы и опираясь на нее. Мы говорили, чтобы исполнительная власть была независимой от парламента. Мы были против формирования структуры каждый раз после каждого сбора коалиции. Позднее откуда-то появилась структура.Структура – это прямая система государственного управления. Никто не давал разрешения на изменение системы государственного управления. Поэтому у нас не оказалось устойчивой исполнительной власти и системы государственного управления. Завтра распустится коалиция, и снова разрушат структуру. Сейчас договорились, что не будут разрушать. Однако, в это же самое время, плюют на Трудовой кодекс и сменяют министров. Раз Трудовой кодекс и Конституция противоречат друг другу, то у них не было права сменять министров. Потому что, раз имеются противоречия, то оба закона равно не работают.Сейчас государство поделили между 5 партиями в их собственность. Такую возможность мы не давали. При опросах населения о Конституционном суде 80% поддержали: «Пусть остается». И на совещании мы тоже за это голосовали. Во время голосования сказали: «Усон аке идет, вот так получается, остановите, потом подсчитаем». Потом, перед уходом, еще раз заговорили об этом, он (Текебаев) сказал: «Временное правительство решит, останется или нет Конституционный суд», - и ушел.Когда конституционное совещание обратилось: «Вынесите окончательный вариант, мы подпишем», - Текебаев не дал подписаться. Ведь народ удивляется, откуда взялись 20 лет? И Бекназаров об этом сказал. Не уточнялось, и не голосовали за эти 20 лет. Об этом имеются стенограммы, много собранных материалов. Самое основное, наша Конституция не должна была противоречить международным законам. В решении комиссии ОБСЕ, в которую входили известные специалисты по уточнению международных документов, не были устранены противоречия. Эта комиссия называется Венецианской. В первый раз Текебаев их обманул. Когда Венецианская комиссия пришла к нам 5 мая, то отметила наличие недостатков в первоначальном варианте. Мы сказали: «Все это мы исправим», на что они удивились: «Тогда почему к нам пришел этот вариант?».Во время собрания в гостинице «Хаят» Текебаев принялся оправдываться: «Хотел отправить проект, но забыл». Мы сказали: «В таком случае давайте хоть ночью рассмотрим», и во вторую ночь представители Венецианской комиссии сказали: «Оставьте Конституционный суд», - и утвердили это с другими предложениями, ушли после уточнения. Кроме этого есть еще доказательства. Их оставлю для следственных дел.- Сможет ли парламентская комиссия уточнить эти дела?- Открыто говоря, парламентская комиссия ничего не сможет делать. Покричат, поспорят. Более того, даже дело сидящего сейчас в СИЗО А.Юсупова забрало ГКНБ. После дачи показаний, подписания протоколов допроса должно возбуждаться уголовное дело на людей с показанными фамилиями и начать следственные процессы. А сейчас ни на кого уголовные дела не возбудили, не вызывают и на следственные мероприятия.Сегодня не будет никаких справедливых расследований. Для этого Текебаев должен сдать депутатский мандат. Только при равноправном положении создадутся условия для работы комиссии. Если Текебаев сидит во власти, а правоохранительные органы зависимы от него, половина парламента тянет в его сторону, то о каком независимом расследовании мы говорим?Когда президент скажет, будучи заинтересованным в этом деле: «Хочу знать правду», - то необходимо в комиссию ввести членами своих людей. Сейчас расследование будет однобоким. Хотя мы видели много парламентских расследований, но итогов не видели. Только по одному мародерству сколько информации дано! Ничего еще не сдвинулось. Время проходит. Жизнь давших показания ребят находится под угрозой.Дело Наримана Тюлеева, по сравнению с мародерами, – нестоящее дело. Ведь в течение 3-х месяцев не ведется допроса. А здесь же имеются доказательства, даются показания. Прокуратура и ГКНБ притворяются незнающими. Говоря, что Муса Тологонов болен, его переправили в другую страну. Сына Мадылбекова сделали непричастным к отцу. Как это он оказался непричастным, когда скандал разгорелся в связи с бакиевским имуществом? По ложной претензии помощника Равшана Сабирова ведь посадили, и с работы его выгнали эти же личности. Или когда дело дошло до них самих, их глаза омертвели?- Сразу с приходом к власти Временное правительство стало пытаться изменить Конституцию. Было ли у них право изменять Конституцию, когда они сами были временными?- У временной власти не было такого права. Они разрушили правовое поле. Есть только два понятия: правовое поле есть, или его нет. Раз они временная власть, должны были полностью уничтожить правовое поле. Вынесенное ими решение напоминает женщину, которая, неизвестно, беременна или нет. После введения декретов надо было сказать: «Ни в каком правовом поле работать не будем, прежние законы не работают», - и аннулировать их. В Египте аннулировали Конституцию, ее снова пишут. И у нас так должно было быть. Тогда функции Временного правительства были бы сильными. А наши наполовину стали временными, наполовину стали опираться на Конституцию. Таких механизмов вообще не существует в мировой практике. Ни у кого в мыслях не было изменять Конституцию. Это начал Текебаев. Это стало механизмом, придуманным им, чтобы не пропустить Отунбаеву в президенты.С написанной для разрушения страны Конституцией Текебаев носится с 1998 года. Эта Конституция написана внешними силами. Он предлагал ее, не изменяя текста, в 2003, 2005, а потом в 2010 годах. В 2010 году он провел ее своевольно под влиянием внешних сил. Этот Основной закон привел к условиям, когда государство не может встать на ноги и запустить свои механизмы. Потому что на сегодняшний день началась война за наши богатства. В последние 10 лет мы, Кыргызстан, находимся в центре невидимой мировой войны.- О Конституции говорятся разные слова. Некоторые говорят, это перевод одного варианта Конституции, написанной подходящим образом для западных стран. Есть ли разница между нашей Конституцией и Основным законом западных стран?- Есть много различий. В Конституциях западных стран особое внимание обращено на равновесие, сохранен гарант Основного закона. Раз мы стали парламентским государством, то в качестве гаранта конституционных законов для их охраны ответственность должен был взять Жогорку Кенеш. Текебаев и это убрал. Мы говорили, пусть будет возможность определения конституционных законов у парламента и Конституционного суда. Сейчас и этого нет. В западных странах парламент может обсуждать закон. В развитых странах работает Конституционный суд. А у нас не известно, кто взял на себя ответственность. Есть 2 вида законотворческой деятельности. Нашу называют романо-германской. В Америке прецедентный англо-саксонский вид. Хотя мы не приняли американскую систему, но он ввел ее элементы к нам. Сейчас, помимо Конституции, годится выносить решения. В романо-германской системе ни у кого нет права перешагивать через утвержденные законы.- Если уже при приеме Конституции были нарушения законов, тогда и референдум получается незаконным?- Референдум и без того был незаконным. Мы хотели подать за это в суд, но у нас уже нет Конституционного суда. В южных регионах страны был введен режим чрезвычайного положения. В такой ситуации надо было передвинуть сроки проведения референдума. А эти, вместо того, чтобы пойти по такому пути, снова, не прошло и 12 часов, закончили эти выборы. Поэтому проведенные на юге выборы были незаконными. Не было силы, которая бы приняла это и проверила. Перед референдумом вышел декрет, разрешающий голосовать человеку без документов, о котором два человека говорили: «Знаю его». Такого посмешища не было ни в одной стране.

- Вы говорите, что дело Тюлеева, по сравнению с обвинением в мародерстве некоторых депутатов из партии «Ата Мекен», - нестоящее дело. Так ведь в обоих случаях государству наносится вред?- Разница как между небом и землей. Тюлееву вменяют статью 303 «Коррупция». В статье 303 говорится о человеке, который в данное время стоит на вершине власти и совершает преступления. А Нариман уже когда ушел из власти. Кроме того, при предъявлении обвинения надо же найти доказательства, информацию, провести очные ставки. До сих пор они не получали письма из Китая. Дело должно было в первую очередь начать МИД. Они должны были направить в Китай письменный запрос, получить от них официальное письмо, передать в прокуратуру его перевод. На этом основании прокуратура могла начать дело. А мародерство во всех государствах считается самым тяжким из преступлений. Это утверждено международными законами. Здесь же ушло имущество не одних только Бакиевых, есть имущество и других людей. Если нести ответственность, то ее должен был понести один Курманбек Бакиев. А здесь запустили руки в частную собственность других людей.- Говорят о входящих в СИЗО к сидящим там ребятам, что зашли незаконно. Более того, прокуратура даже допрашивает журналистов…- Почему незаконно? Есть право входить президенту, депутатам, премьер-министру, омбудсмену. Средства массовой информации вошли же не сами. Депутатская группа вошла на основании направленного письма (письменного запроса) в ГСИН. Свободно и открыто дается нформация о том, что перед депутатской группой представители ГСИН безо всякого разрешения впустили Мадылбекова (в СИЗО), который более 3-х часов проводил следствие с каждым из ребят.Депутатская группа вошла с официальной бумагой, в то время как он вошел без разрешительной бумаги. Разве это не нарушение закона? Почему прокуратура не проверяет, что Мадылбеков ходил в СИЗО и допрашивал ребят? На глазах у депутатов начальник СИЗО собственноручно исправил журнал разрешения (посещений). Это видели мы все – депутаты, представители общественности. Почему по данному поводу прокуратура не возбуждает уголовное дело? Муж генерального прокурора дал информацию в Интернете: «Это правда, я пошел с этими ребятами и покушал». После того, как муж генерального прокурора дал информацию: «Это правда», - генеральный прокурор А.Салянова должна была уйти в отставку. В такой ситуации прокуратура не имеет права вести дело, и МВД не должно вести дело. Потому что задержанный и расследуемый ими муж генерального прокурора дает показания в качестве свидетеля. Поэтому это дело необходимо вести ГКНБ.- Вы ходили в гуще событий 7 апреля. Вы, в качестве правозащитника, наблюдаете за судебным процессом. По событиям 7 апреля председатель верховного суда Ф.Джамашева сказала: «Это дело будет завершено». Дойдет ли вообще до завершения дело, не заканчивающееся более 2-х лет?- Трудно завершить такой судебный процесс. Надо было допросить тысячи человек. Я там находилась, но у меня ничего не спросили. Надо было выяснить, кому принадлежит тело захороненного в «Ата-Бейите» человека. Почему труп неизвестного человека захоронили там? Мы давали информацию о 3-х застреленных снайперах. Как же может быть, чтобы за такое время не нашлись родственники 3-х человек в Кыргызстане?Год назад один 15-летний мальчик, оказывается, потерялся в городе Москве, когда его фотографию показали в Интернете, он нашелся, и радость матери была безмерной. Если власть действительно заинтересована довести это дело до конца, то есть возможности на законном основании доставить (людей) во главе с Курманбеком Бакиевым. Но они не смогут пойти на это. Более того, даже мне, которая находилась там, вмешиваясь в дела на месте, не пришла повестка, вызывающая в суд.Сейчас, пользуясь 7 апреля, продают духов погибших, стало полно «шакалов, прикрывающихся шкурой духов покойных». Более того, ко мне каждый день приходят с жалобами по выделенным домам. Дома (квартиры) не выдаются тем, кому на основании закона положено, а делят жилье на 2-3 человека, продают сертификаты другим людям, посеяли хаос. Сейчас миллионные деньги государства разделены между спекулянтами.Жамансариев объявил в газетах: «Мы позвали Токтайым эже, а она не приходит», - в то время, когда я была на выборах. Поэтому я в официальной форме сама обратилась: «Пришлите мне повестку», - и участвовала, как свидетель. Тогда я передала много фото, видеоматериалов. Передала и объяснительные записки (письма) от более 80 ребят. Если вывернуть архивы МВД, выйдет много материалов. И по тем же «героям-шакалам», которые по-шакальи грабили народ. Сомнительно, что этот суд завершится в скором времени. Для этого нужна большая политическая воля и независимость.