Текебаев - единственный кандидат с недействительными подписными листами

Где сокрыты следы от "преступления века", совершенного "ата-мекеновцами" во главе с Омурбеком Текебаевым - следы от хищения миллионов из банка, присвоения имущества Бакиевых, 23 объектов?7-8 апреля 2010 года члены возглавляемой Омурбеком Текебаевым партии "Ата Мекен" - Туратбек Мадылбеков, Райкан Тологонов, Болот Шер захватили имущества Бакиевых, организовав массовое мародерство, утверждали в своих показаниях находящиеся в тюрьме Абдулла Юсупов и Д. Оморов. На основании этого в свое время было возбуждено уголовное дело, за работой следственной группы наблюдала генпрокурор Аида Салянова. Аида Женишбековна изначально сочувствовала "Ата Мекену", поэтому сейчас становится очевидно то, как она утаила "преступление века" своего лидера. Тем временем Зарылбек Рысалиев сообщил некоторым независимым СМИ о том, что скандал, именуемый "мародер-гейтом" был расследован при нем, что выдвинутые обвинения были подтверждены, но почему-то следственная группа закрыла дело. В этой статье мы подробнее поговорим на эту тему.Для начала поговорим об имуществе, которое по мнению Абдуллы Юсупова захватили "ата-мекеновцы". В общей сложности шел разговор о 23 объектах, были выдвинуты серьезные обвинения в сторону Омурбека Чиркешовича. Мы изложили основное:1. Захвачены денежные активы ЗАО "Манас Банк", расположенного в столице по адресу: улица Логвиненко №14;2. Захвачен дом, находящийся в частной собственности Адыла Бакиева, младшего брата кровожадного Курманбека Бакиева, расположенный по адресу: улица Панфилова №142;3. Подвергнут мародерству дом Жаныша Бакиева, не менее кровожадного младшего брата К. Бакиева, расположенный по адресу: проспект Мира №237А;4. Дом, расположенный в столице по адресу: улица С. Каралаева №13/1, принадлежал небезызвестному "энерго-барону" А. Ширшову. Этот "особняк" тоже "пришелся по вкусу" мародерам;5. Жилой дом по улице Радищева №12, где в период апрельских событий 2010 года находилась лаборатория по переработке золота и откуда под руководством Р. Тологонова было вывезено золото весом 1,5 тонны. Согласно показаниям Юсупова, вывозили его на автомашине Лексус-470 с государственным номером В 7777 S, а также была спецавтомашина марки Лексус-470 с государственным номером 1000 MVD;6. Дом Ж. Бакиева, расположенный по улице Ш. Руставели №2б был захвачен рейдерским путем;7. Ночной клуб "Сохо" (бывшее кафе "Аксакалдар чайханасы") был захвачен рейдерским путем и с помощью Р. Тологонова за определенное вознаграждение переоформлен на предыдущего владельца. Это можно найти в показаниях А. Юсупова;8. По словам А. Юсупова, имели место факты грабежа дома Бакиевых по адресу: город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 515, 519, 521. Хотя подтверждено, что дома захвачены, пока неизвестно, кто за этим стоит;9. Сообщается, что Райканом Тологоновым захвачен офис И. Бакиева, расположенный по адресу: улица Московская №56;10. Также захвачен еще один офис Бакиевых на улице Московской;11. В показаниях А. Юсупова было озвучено, что Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить "выкупить из плена" своего отца за 1,5 млн долларов США;12. Был захвачен дом Бакиевых по адресу: улица Ахунбаева №257;13. Один из шикарных домов по улице Юнусалиева принадлежал Бакиевым, нынешняя судьба дома неизвестна;14. Во время апрельских событий был разгромлен и захвачен офис Максима Бакиева, располагавшийся по улице Суванбердиева в городе Бишкеке;15. В соответствии с показаниями А. Юсупова, во время апрельских событий 2010 года раздавались деньги для дружинников, чтобы дестабилизировать ситуацию;16. Во время апрельских событий 2010 года А. Юсупов жил на протяжении 1,5 месяцев в депутатской квартире Р. Тологонова, вместе с его сыном М. Тологоновым;17. Изъята коллекция оружия бывшего кровожадного, беглого президента в доме, принадлежавшем семье К. Бакиева, расположенного по адресу: улица Московская №56;18. А. Юсупов вместе с М. Тологоновым вывезли имущество из двухэтажного дома, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Матросова №51/2;19. Р. Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить выкупить своего отца, который находился у его людей в Таласе за 1,5 млн. долларов США;20. 5 апреля 2010 года А. Юсупов был задержан в селе Сузак Джалал-Абадской области сотрудниками милиции. У него в автомашине был обнаружен и изъят пистолет марки "ПМ" с 8 патронами. По его доводам, этот пистолет с патронами нашел в офисе М. Бакиева, расположенном по улице Московской №56 города Бишкека. С помощью Р. Тологонова он был освобожден;21. По словам А. Юсупова, Р. Тологонов раздавал оружие в спортивном клубе "Дзигаро канна", расположенного в городе Бишкеке по адресу: улица Боконбаева №236;22. Дом №27 по ул.50 лет Победы в селе Чон-Арык, по показаниям Д. Оморова, был подвергнут мародерству. Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в ночь с 7 на 8 апреля 2010 года к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц, которые взломали двери и окна;23. Племянник Омурбека Текебаева Азамат живет в квартире, которая до 2010 года принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20 в 7 мкр. Бишкека. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал и сам Текебаев.