Суд в очередной раз не отпустил Жапарова под домашний арест

Эрлан Омуралиев (ЭО): начиная с 2010 года я тоже подключился к Кумторской проблеме. Начинал как непосредственный участник, как болельщик. Тогда и познакомился с Эркином Асаналиевым. Он тогда был ярым противником Кумтора в Нарыне. Я все документы получил от Эркина Асаналиева и начал изучать их. Начал проявлять чисто свою гражданскую позицию. Через Эркина Асаналиева я познакомился с Жапаровым и Мамытовым.А (собеседник): Когда, в какое время ты начал?ЭО: Ну 2012–2013 годы. Точную дату не могу назвать.

А: Прошлый и этот год получается?ЭО: Да. Во время Джети-Огузских событий я приехал как делегат от Нарынской области.А: Когда все началось или до начала?ЭО: Когда все началось. Именно в очаг событий.А: началось же 27го…ЭО: Хотели начать 15 мая.А: 13 мая.ЭО: Ну да, планировали на 13–15 мая. Потом получилось 30 мая.А: Кто вас позвал?ЭО: Ну получилось так. После того как 3 октября Жапарова арестовали, мы связь держали через Эркина Асаналиева, непосредственно. Я начал контактировать с иссыккульскими ребятами.А: Какими ребятами?ЭО: На Иссык-Куле. Во-первых, с братом Cадыра Жапарова — Аскаром, я с ним по телефону познакомился.А: Не Сабыр?ЭО: Аскар.А: Аскар — его младший брат, разве нет?ЭО: Кажется, его старший брат. Я знаю Аскар, Сабыр, Доолот, Орозбек — его еще Оке называют и Садыр байке сам. Вот знаю этих пять мужчин. У меня был клиент, по моим делам, Матисакова Арзыкан его зовут. Он «Юникредит Банк» — казахский банк, ну это… мы разговорились и он сказал «Я хорошо их знаю. Мои братья и его братья, наши родственники в тесных отношениях». Потом он сказал, что поедет в Нарын, и расскажет Эркину Асаналиеву что познакомился со мной. Потом он начнет вводить меня в свой круг. А до этого будет как бы испытательный срок для меня. Потом 6 марта 2012 года Э.Асаналиев, я и некий Темирлан организовали митинг. Там выдвигалось 3 требования. Первое — микрокредитные компании, ну мы не можем сказать что незаконно, но работают не в интересах народа, а в своих личных интересах, угнетают народ. Второе — связано с проблемой Кумтора. Третий — по проекту Ага-Хана.А: В Нарыне?ЭО: По проекту Ага-Хан в Нарыне. Получается 6 марта первая акция здесь, вторая в Джети-Огузе. Акции, где мы принимали непосредственное участие. Третья — эта «Соң-Кульская декларация», молодежное общественное объединение. Соң-Кульский молодежный курултай был проведен чисто для мониторинга. Сколько народу соберется, сколько из них покажет свою активную позицию в части национализации Кумтора, т. е., чтобы он на 100% стал национальным.А: Это те, кого туда пригласили?ЭО: Да, и забыл сказать еще об одной акции. Здесь было собрание Тенир-Тоовцев. В Бишкеке. В нем принимали участие экс-губернатор — Бейшен Болотбеков, 40 джигитов и ученые. Я хочу сказать следующее — я сейчас как «стукач, шестерка». Но сейчас, после того как я вам сообщу информацию вы сами решайте кто я «стукач» или «патриот». После встречи в «Теңир-Тоо» я познакомился с Жолдош аке, репортером «Назар-пресс». После встречи он сказал: «Тебя хочет видеть Аликбек Жекшенкулов, хочет с тобой встретиться». Я пошел, и когда Садыр Жапаров лежал в 4 горбольнице сказал, мол так и так. У нас есть такой договор, «с кем познакомился, с кем встречался, все мне докладывай» — сказал он. Потом с А.Жекшенкуловым встретился. Кстати, во время встречи с А.Жекшенкуловым, свояк С.Жапарова — Адыл, он младше меня, мне 35, ему где-то 30. Так вот, с этим свояком Адылом я поехал и познакомился с А.Жекшенкуловым. Нам сказали узнать позицию Жекшенкулова по Кумтору, по Каркыре да и в целом по оппозиционным вопросам. Естественно, А.Жекшенкулов выразил свою негативную позицию, в части, вообще по политике Садыра Жапарова, по своим оппозиционным принципам. Потом, в Караколе, после того как Бишкекский городской оставил в силе приговор Первомайского суда, в Караколе совершил жертвоприношение. Там С. Жапаров закрылся в отдельной кабине с Кубанычбеком Кадыровым, Эркином Асаналиевым, Жекшенкуловым. Сидели в отдельной кабине.А: Вы тоже там были?ЭО: Я тоже там был, но в кабинет не заходил. После того как Кубанычбек Кадыров вышел оттуда, мы сели за отдельный стол. Там по властным должностям К.Кадыров то ли как личные амбиции, то ли похвастаться хотел, начал говорить следующее: «Мне предложили должность руководителя какого-нибудь областного УВД или первого зама Иссык-Кульской области» и добавил: «Я не согласился, я готов только, если мне предложат в МВД или губернатором Иссык-кульской области». Потом, тогда не было известно передадут в Верховный или нет. Прокуратура передаст в Верховный или нет. Ну потом вы знаете, у них отобрали мандаты. После того как забрали мандаты резко возник вопрос о проведении курултая по всей республике. В одних местах называют курултаем, в других форумом. Почему? Потому что, Курултай — масштабная акция. А форум — это, чисто, внутри области. Так… На Соң-Куле…А: На Сон-Куле кто финансировал это? Юрты привозили, забивали скот, транспортные расходы откуда?ЭО: Когда я писал на бумаге, я только предположил что будет Садыр Жапаров финансировать. Но на самом деле деньги я брал у Чынгыза Капарова.А: И какая была итоговая сумма?ЭО: 320 тысяч сомов.А: Сомами 320 тысяч?ЭО: 320 тысяч.А: Смета есть? Куда потратили?ЭО: Да, но, основную смету, где-то — 90–95% дал Чынгыз Капаров. Чынгыз Капаров — председатель молодежной политической партии «Бүткүл Кыргызстан», общественный помощник депутата ЖК Курманбека Осмонова. Моя задача — подготовка доверенностей, во-вторых — привезти из Нарына лошадь и зарезать ее, в-третьих — организовать музыкантов, в-четвертых — транспортировка тех, кто едет из Нарына. Как там все было вы видели на записях, там было максимум около 300 человек. Цель мониторинга — узнать реакцию народа. Если реакция народа действительно будет как «9-й вал», если это хорошая массовка, тогда это будет хорошим импульсом для будущих задумок…А: Это значит, они хотели продолжить?ЭО: Не просто продолжить, а подготовить более крупную акцию. Потом все приехали на джипах, мы сели в джип Жапарова. Там решали вопрос, кто будет выступать на открытии курултая. Среди гостей был Мукар Чолпонбаев. Жапаров предложил ему дать слово как старейшему, на что А.Жекшенкулов категорически стал возражать: «Если дадите слово М.Чолпонбаеву, я сяду в машину и уеду». Я передал его слова Жапарову, мол так все и так, он начал злиться и сказал «Давай, зови его сюда, поговорим». Потом сел в джип, так мол и так, сказав «ну, хорошо» они пошли на уступки. «Вы как хозяин орды, земляк Ормон-Хана, выходец Нарына дадим вам первое слово, а потом выступит М.Чолпонбаев». Ну, это несущественная информация… Потом, Кубанычбек Кадыров — экс-замминистр внутренних дел, начал высказывать свое мнение: «Если так и дальше пойдет, как мы реализуем этот генеральный план?». О генеральном плане — 8-9-10-сентября… Есть 3 крупных проекта по смещению власти. Есть проект «Кубаакинский проект».А: Кубаакинский перевал?ЭО: Да. Кубаакинский перевал. В общем, по этому плану, 8-9-10-го Кубанычбек Кадыров будет решать все организационно-технические вопросы.А: Он будет руководить?ЭО: Он. Там будет так: с Иссык-Куля, со стороны Нарына придет народ…А: Со стороны Балыкчи.ЭО: С этой стороны Балыкчи, со стороны Кара-Кунгоя.А: С Севера?ЭО: С Юга.А: Тон?ЭО: Со стороны Тона придут иссыккульцы, с этой стороны основная масса…А: Какие иссыккульцы, из Джети-Огузского района?ЭО: В основном, Джети-Огузский район, Каракол и Балыкчы. Оттуда люди придут.А: Сколько людей соберете?ЭО: В среднем — на перекрытие каждой дороги 600–700 человек. С этой стороны еще 600–700 человек, на ту сторону еще — 600–700 человек. Получается, они перекроют дорогу на Иссык-Куль, дорогу на Бишкек.А: В общем, получается около 2 тысяч человек, да?ЭО: Во-первых, надо отвести 600–700 человек, остальная масса постепенно будет наполняться. По этой остальной массе, вы знаете в Нарыне 5 районов. Согласно мониторинга из 5-ти районов, так сказать, нулевую позицию держат — Ак-Талаа, Ат-Башы, и Жумгальский районы. Остается только — Кочкорский и Нарынский районы. Тогда людей, едущих из Нарынского района, готовит Чынгыз Капаров, а Кочкорский район готовят люди Аликбека Жекшенкулова.ЭО: 11 сентября, по планам о которых я слышал вместе с реваншистами, т.е, получается, с командой Текебаева идут на переговоры.А: Кто?ЭО: А.Жекшенкулов, С.Жапаров, Т. Мамытов, Камчы Ташиев — не знаю, он что-то под маленьким вопросам. Они не приехали и на Соң-Куль. Но, возможно, он тоже приедет.А: У него то же такая же позиция, не так ли?ЭО: Его позиция — позиция Ташиева — сейчас нам не известна, инкогнито. Что, да как — мы не смогли получить у них информацию. Вот. По Кубаакы дорога будет перекрыта со стороны идущей на Балыкчи, соответственно перекроют дорогу и на Нарын. 8-9-10-го на камазы погрузят арматуру следующим образом, арматура — камни — арматура — камни, булыжники. Потом, там есть кафе «что-то Азия», то ли «Азия». Там, я точно не знаю, но по их словам там строят кафе, на камазы погрузят камни, как на фундамент, а на самом деле они выбросят большие камни, а маленькие булыжники раздадут, плюс еще и арматура. Это на тот случай, если повторится Джети-Огузская история…А: А, против силовых методов?ЭО: Да, если те первыми начнут силовые методы, тогда мы ответим. Это Кубаакинский проект.А: Тогда что будут требовать, допустим, требования же постепенно выполняются. На Кумторе совместное предприятие, примут договора…ЭО: Их требование — на 100% полностью передать Кыргызстану. 60–70, 90–10 говорят…А: Это же не реально.ЭО: Ну, это — это не моя компетенция. Это по Кубаакинскому проекту.А: Там К.Кадыров ответственный, так?ЭО: Не могу сказать, что Кубанычбек Кадыров организатор, но последнее слово за ним.А: От кого узнали эту информацию?ЭО: Эту информация я частично услышал, когда мы сидели на Сон-Куле, затем, когда Жапаров был в больнице, К.Кадыров обещал всем. Потом, каждый раз, когда я приходил, он обещания давал, и я понемногу слышал об этом. Потом еще окончательно услышал на Сон-Куле. Там камеры фиксировали, кто на какие машины садился. Тогда мы в среднем то ли 40 минут, то ли час сидели. Обсуждали в джипе эти вопросы. И тогда у меня, так сказать, начала антипатия появляться. Между Жекшенкуловым и С.Жапаровым возникали стычки, словесные перепалки. Потом К.Кадыров сказал: «Там большие люди стоят, давайте не будем ругаться из-за мелочей… давай не будем мелочиться», - сказал.А: Как обещал?ЭО: Да, как обещал. Потом, по Кубаакинскому проекту К.Кадыров должен был дать нам бумаги с шифрами. Т.е, чтобы не было телефонной прослушки в этом Кубаакы, с приближением 8–9 числа. Например, напишет так: «Молоковоз проехал» — это означает, что камазы пришли.А: СМС отправит, да?ЭО: Нет, через открытый диалог.А: Через телефон, да?ЭО: Ну, как сказать… как у кыргызов принято: «Как ты, Эрлан, все хорошо? Что там с моим молоком? — О, я не знаю, еще не видел. — Может, прошли, ты посмотри. Если скажет так — это означает «сейчас, скоро приедет, подожди». Если хочет сказать «проехал, уже прошел», значит текст будет примерно такой: «Скажи невестке, что уже можно принести канистры и залить их». Эти шифры он должен быть дать кочкорским, нарынским, мне, младшему брату А. Джекшенкулова, этого байке зовут Кудайберген. Чынгыз Капаров сам должен был приехать со своей бригадой. Итак, миссия Ч.Капарова — это очередной транш ему, он должен был аккумулировать не только свой город Нарын, но и все села вокруг. Краем уха слышал, не исключено, что вроде некоторые должны были доставить алкоголь.А: Что дадут, да?ЭО: Что дадут. Успешность этого Кубаакинского проекта, его претворение или провал будет зависеть от переговоров с командой Текебаева. Насколько это вероятно, реально ли и насколько это соответствует действительности я не знаю. Я знаю то, что этот проект предполагают осуществить. А второй проект еще грандиознее. Такого в истории революций не то, что в Кыргызстане, вообще аналогов не было. Проект называется «Юпи», ну знаете, был такой сухой порошок, который когда наливаешь воду, превращается в лимонад и обретает какой-то цвет. По этому проекту… если это не воплотиться в жизнь, то в Двуречье Нарына будет готова отдельная бригада, которая за ночь, за несколько дней… там есть местечко Сейил-Булак, можно назвать конечная станция Нарына. С восточной стороны, с двуречья Нарына в среднем, если посчитать есть 18 ущелий, с правой стороны. Из этих 18 выберут наиболее подходящее ущелье и туда… есть один химик, этот химик приедет туда с приготовленным порошком. Этот порошок сейчас нельзя вливать в реку Нарын, в сентябре—октябре воды реки становятся прозрачными. Он дождётся этого момента и оттуда пустит порошок в воду. Перед тем, как бросит порошок в воду, там состоится конкурс рыболовов, приуроченный 145-летию города и 85-летию области. Потом среди рыболовов будут подставные люди, и представь себе картину — вы там ловите рыбу, а оттуда течет мазут, который сворачивается в воде. До этого рыбакам в Сейил-Булак будет сделан хороший заказ, и деньги серьезные будут выплачены, конкретно, типа: «Нам нужно 3–4 мешка рыбы, неважно какой. Пойдет и крупная, и мелкая». Они наловят эту рыбу, после откроют им рты, затем в каждую рыбу сделают инъекцию химического раствора, в составе которого будут цианиды. Потом, эти ребята, ребята, которые должны воплотить в жизнь этот план, оставят эту рыбу на берегу, на камнях, ближе к местам рыболовства. Теперь представьте, какой импульс будет панике, говоря по-другому, получится индикатор — рыба, смесь и мешки. Затем, среди рыбаков, которые там будут, как-то случайно появится видеокамера. Портативная видеокамера. Он этой видеокамерой зафиксирует все и сразу, автоматически будет звонить в МЧС, пожарную службу. Позвонит во все госорганы и начнеться паника. Тут даже нарынские спящие пенсионеры вскочат на ноги, не только активная молодежь. По своей эффективности — проект грандиозный, с точки зрения оппозиционных сил. На этот проект будет предусмотрено много средств. Потому что ребята, которые будут толкать это в воду, по-моей предварительной информации, запросили хорошую сумму.А: И сколько они просят?ЭО: Я не могу сказать точную сумму. Я… давайте, что я знаю, и я сейчас в таком состоянии. Да, конечно, с одной стороны, три года общаясь с ними, я сейчас как «стукач, предатель». Но, теперь, давайте посмотрим обратную сторону. Допустим, этот проект реализовался полностью. На митинге — я, в Джети-Огузе — я, в Сон-Куле — я. Это как «все дороги ведут в Рим», так и все подозрения сразу падут на меня.А: Да.ЭО: Я изначально был против этого плана.А: На данный момент кто есть в их группе, которых вы знаете?ЭО: В их группе по Кочкору — Бейшен Болотбеков, про Курманбека Осмонова я потом услышал. Хоть он с Юга, родственники жены из Жумгала. Тем более, что по КТР крутят анти оппозиционный ролик по Кумтору. Я не знаю, как они на него вышли, как он к ним примкнул.А: А кто там ответственный по проекту «Юпи»?ЭО: По основному плану это трех шаговый проект. 1 шаг — это Кубаакы, 2 шаг — «Юпи». Потом, они говорят, что ограничатся проектом «Юпи». Почему, потому что, действительно, громадная бомба. Эффективная. Сами посмотрите, не с точки зрения сотрудников, когда проведут экспертизу, то в рыбе обнаружат тяжелые металлы. В воде…А: В то время, да?ЭО: Да, если так посмотреть, гениальный проект.А: А что за третий проект?ЭО: Третий проект — нас, меня пригласили в Бишкек. Завтра среда. Сказали в среду-четверг провести пресс-конференцию. Те ребята, которые провели мероприятие в Сон-Куле.А: Кто будет участвовать на этой пресс-конференции?ЭО: Я, Ч.Капаров, делегаты прибывшие оттуда. Из Баткена, Таласа, Жалал-Абада приедут сюда, привезут тех, кто будет говорить. Вот теперь смотрите, по Сон-Кульской декларации, до какого-то числа, я — автор. Чисел мы не поставили. Потому что, я советовался непосредственно с А.Жекшенкуловым: «Если ты поставишь число, то тогда ты будешь первым инструментом», как древняя стратегия Чынгызхана, когда он кыргызов ставил в первые ряды, решая, чтобы они погибли первыми. Мы им говорим: «Давайте будет устраивать законные безвременные акции, такие шествия, но в рамках закона». Теперь они зовут меня на пресс-конференцию «число это озвучивать».А: До этого срока поставить ультиматум…ЭО: Да.А: Кто зовет конкретно?ЭО: Все.А: Что значит все?ЭО: Все — А. Жекшенкулов, С.Жапаров, Т. Мамытов.А: А сами они почему не выступают?ЭО: Потому что, это был молодежный курултай. Мы организаторы, как — бы, ваш брэнд, мы же в качестве гостей, чтобы со стороны не было видно, как будто мы вам навязываем — нужно это провести вам. Я обратился к вашим Нарынским руководителям, и официально заявил, что «с сегодняшнего дня я отказываюсь от всех оппозиционных вещей». Потому что, я думаю, будь вы тоже на моем месте, пошли бы на такой шаг. Если назвать причину — будь это «Кубаакинский проект», или «Юпи», не дай Бог, если это все исполнится, по-любому, одним из виновных буду я. Затем, после пресс-конференции, состоится генеральное собрание.А: В Бишкеке?ЭО: В Бишкеке. Собрание будет проходить, если найдут какой-нибудь общий язык с людьми Текебаева. Но, оттуда сказали, что какой бы результат ни был — негативный или позитивный — мы должны непосредственно претворить в жизнь те проекты.А: С командой Текебаева когда будут переговоры?ЭО: Сейчас и до Текебаева дойдем. До 10 сентября планируется в Караколе форум, молодежный форум. Т.е, получается, на этот раз иссыккульских было мало, теперь, давайте, мы тоже дадим импульс. А это тоже отвлекательный маневр. 10-го, когда там будет проходить форум, планируется же 8-9-10го Кубаакинский проект, оттуда кто то, якобы, официально сделаете звонок, что нарынские перекрыли дорогу. Теперь решим, что в прошлый раз хоть и мало их было, но нарынские пришли и поддержали, теперь мы — иссык-кульские поддержим их — там же для участников форума будет готов транспорт, на который загрузят всех и привезут сюда.А: А чьими силами проведете форум?ЭО: По Иссык-Кулю все на себя берут Кубанычбек Кадыров и Садыр Жапаров. Все. И в последнее время, насколько активно Курманбек Осмонов делает свой вклад, я этого не знаю. Кубаакинский проект — это ладно, так сказать — цветочки. Самое главное, что меня беспокоит - это проект «Юпи».А: Второй этап, да? Что вы называете третьим этапом?ЭО: Про третий этап мы сами не знаем. Про третий этап сказали, что после пресс-конференции все соберетесь и дальше я скажу их словами: «Ты думаешь, что „Юпи“ гениальный проект, но после него есть еще большая бомба, по сравнению с ним „Юпи“ — это мелочь». Я подумал, если «Юпи» мелочь, то дальше, наверное, террористический акт. А после что будут делать? На сегодняшний день, Кубаакинский проект, по проекту «Юпи» все команды в полной готовности.А: Уже работают?ЭО: Да. Это уже… полная готовность есть. Когда проект «Юпи» будет запущен- назад ходу нет. Это, действительно, конкретно поднимет народ. Потом, самое первое, удар со стороны власти попадет в меня. Это — однозначно, стопроцентно. Еще по этому проекту «Юпи» (рисует) вот река Нарын, здесь есть местечко Сейил-Булак, здесь Двуречье Нарына где есть мост. Вода Большого Нарына течет на Кумтор, после они соединяются и дальше идет, как известно, Кара-Дарья, Сыр-Дарья. Здесь есть 18 ущелий, между ними есть интервалы, где 3 километра, где 6. Потом, они рассчитывают быстроту течения воды, где и сколько порошка нужно кинуть и куда он приплывет. В какое время, сколько минут, сколько секунд — все рассчитано до мелочей. Это — первое, т. е. пошел порошок. Т. е., первое — здесь лежит рыба мертвая, здесь плывет порошок. После этого идут мешки с цианидами. Здесь Сейил-Булак, здесь надпись айыл окмоту Доболу. Вот на этом периметре стоят рыбаки. Это очень красивое место, и вода очень нравится. Когда начнется дело, самым первым паника поднимется в Сейил-Булаке.А: В лесу Кенеша начнется?ЭО: С леса Кенеша, после перейдет на РТС, после РТС все, уже 64, как уйдет до Московского, что уже все.А: Превратиться в представление.ЭО: Превратиться в представление. Это очень гениальный проект. Его автора до сих пор никто не знает. Он как бы вроде общий. Например, один начнет слово, второе предложение подхватит еще кто то, третье предложение еще один продолжит, поэтому никто не знает. Но исполнители здесь ребята «Хизбут-Тархрира»А: Нарынские или с другого места?ЭО: Нарынские.А: Порошки тоже они будут разбрасывать?ЭО: Да, по порошкам тоже…А: А кто конкретно не знаешь?ЭО: Я только краем уха услышал, однозначно я про этого парня ничего не могу сказать. Потому что, этот парень читает намаз, Нарын маленький. Как говорил мой папа, «чихнешь в РТС, услышат в Тош-Булаке». Бакыт Жумабаев кажется его фамилия. Жумабаев, Бакыт. Бородатый, нос чуть-чуть кривой, может от травмы какой-нибудь, постоянно ходит в спортивке, никогда не снимает кепку, спортивную кепку.А: В самом Нарыне, да?ЭО: Да, в самом Нарыне.А: В центральную мечеть ходит, да?ЭО: И в центральную мечеть ходит, благочестивый, никому не делает зла. Сейчас он со своей командой за Солтон-Сары, где есть Эмгекчил, там, как это называется — чернодобытчик, да? Вот он там старателем. Периодически ездят туда.А: Золотодобытчик? Значит заботятся о себе.ЭО: Да, этим занимаются еще... лечением мусульманским исцеляет, кровопусканием — хиджама называется. Мне тоже один раз сделал это.А: Если делает хиджама, значит, известен в Нарыне, да?ЭО: Да, говорят, что он по Нарыну самую лучшую хиджаму делает. Потом, почему на него вышли? Это тоже вопрос. Затем, по тому генеральному плану, после той пресс-конференции, я должен был исчезнуть там, и там должен был увидеться со всеми. Кто придет, со всеми. Где, как встретимся, кто об этом скажет, это даже мы сами не знаем. Должны были позвонить по какому-то неизвестному номеру…А: Пресс-конференция была назначена на завтра, да?ЭО: По плану он был назначен на среду. Однако, скажу из свежих новостей, А. Джекшенкулов то ли вчера вечером, то ли сегодня уехал в Казахстан. Этот человек очень часто ездит в Казахстан. По моей предварительной информации, в Казахстане он встречается то ли с оппозиционным кругом, то ли с другими лидерами. У нас так… Если ребятам дают номера телефонов, мы стараемся сами не звонить. Они сами нам звонят. По времени звонков тоже есть определенная договоренность — или очень рано утром, или очень поздно вечером. Иногда, в половину 12-го ночью, иногда звонят в час ночи. Ну, вероятно, как бы в эти моменты нет прослушки. Если встречаемся здесь, то встречаемся в офисе С.Жапарова, на пересечении Киевской-Правды. Там есть большое шестиэтажное здание цвета хаки. А с Аликбеком Жекшенкуловым встречались в кафе рядом со Славянским Университетом, где «Газпром», там сбоку есть кафе, розовое, кажется «Сарабан».А: «Саябан».ЭО: Да, да. В этом кафе «Саябан» мы встречаемся. Да, вот для этого, те, кто занимается курултаем, проводит форумы, они же проводят мониторинг, на тему: «Насколько эффективно мы можем осуществить свои планы?».А: С Нариманом Тюлеевым тоже есть что-то?ЭО: Да, у них Нариманом Тюлеевым есть связь. Но, учитывая состояние Наримана Тюлеева он занят своими проблемами.А: По-вашему мнению, откуда они берут финансирование?ЭО: У Садыра Жапарова есть друг казах-миллионер. Однажды здесь был очень откровенный разговор. Даже выставил на продажу бишкекский офис. Я даже склоняюсь к мысли, что один из потенциальных покупателей и есть этот друг-казах. Потому то это однокомнатный… /недог./.А: На Советской или Киевской?ЭО: Офис на Киевской — Правде. Возможно, объявили о том, что он продан.А: За сколько продано, сумма неизвестна, да?ЭО: Этого я не знаю. Наверное, немалая сумма, если с первого этажа по шестой. И еще были деньги, накопленные до этого. И еще, если мы задумали что-нибудь сделать, допустим, решили провести еще один курултай, то не будем это обсуждать по телефону. При каждый встрече «вот, вот сделаем», на каждое дело «нет» значит «нет». Например, я могу сейчас позвонить и сказать: «Садыр байке, мне по семейным обстоятельствам нужно столько-то тысяч сом или долларов», то он сразу даст мне.А: А какова позиция Капарова Чынгыза?ЭО: Капаров Чынгыз — это действительно мерзавец да. Не знаю, какое определение можно ему найти? Это человек, который рос сиротой, не видел любви, нежности, ласки.А: Эгоист?ЭО: Да. Он большой эгоист и он на все пойдет. Главное, он сам. Его амбиции — черные амбиции, стать главой кыргызов, стать лидером. А что потом, после него рушится-не рушится и не подумает. Даже когда мы все вместе обсуждаем, постоянно пихает свое: «Нет, это не одно, это есть два, это не белое, это черное».А: Чем он нравится?ЭО: У Чынгыза Капарова есть талант, организационные способности очень сильные. Как Гума Зубр в Грузии, Белоруссии, которые подготавливают. Вот его и не надо подготавливать, он и сам ходячий магнит. Как я заметил, его приказания исполняются точно, никто не заставляет повторятся. Одна из задач не было столько людей повести в Сон-Куль. Мы же говорим, что у Чынгыза генеральный план? По «Кубаакинскому проекту». Наиболее сильную массу готовит на те дни, на 8-е, 9-е, 10-е. Чынгыз Капаров готовиться к этому. У меня есть подозрение, что за мной ведется внутренняя слежка. Дом знает…А: Из Нарына?ЭО: Да, у него есть свои методы, как говориться «агентура — не дура».А: А сейчас он где?ЭО: После того, когда мы разошлись в Сон-Куле, я в корне с ним связь оборвал. Я ему не звонил, он тоже ко мне не звонил. Сейчас его позиция — на парламентских выборах попасть в первую десятку депутатского списка. В отличие от него, у меня нет таких амбиций. Если действительно представилась бы возможность, я тоже пошел бы в парламент кандидатом. А этот однозначно торговался с теми, он может дойти до того, что скажет, чтобы его включили «не только в первую десятку, а в первую пятерку».А: Какая связь у них с «Хизбут-Тахрир»?ЭО: Мне тоже так удивительно, почему они имеют какое-то дело с радикалистами. С одной стороны, должна быть какая-то логика. Почему, потому что, широкомасштабный Халифат, но у Халифата есть свое жизнеобустройство: там не должно быть микрокредитной компании, ликероводочного завода…, вот сейчас ставят цель, чтобы по Нарынской области не работала ни одна микрокредитная организация. Я тоже противник, но не радикальных методов, просто говорю как юрист. Почему? Потому, что они устоявшиеся организации. Тем более, в светском обществе, убрать их одним махом- это очень сложно. Потом, после претворения в жизнь этих планов, их цель — открыть либо банк, либо микрокредитную компанию, именно по исламским принципам. Еще одно направление есть, им нужны большие ресурсы, поставить свою большую базу в тот самый Солтон-Сары. И там, после того как работа наберет большой темп, большой напор, как говорится, золото есть золото. Потом они начнут свои условия диктовать.А: Ты говоришь, что то дело должны были сделать представители «Хизбут». Где ты это узнал, в какое время и от кого?ЭО: Мы ходили в больницу к Садыру Жапарову. Там Садыра Жапарова позвали то ли на очередной допрос, то ли в суд он уходил. Тогда я разговорился с Талантом Мамытовым…мы не лежали в одной палате? Тогда сказал такие слова: «Что если решение будет принято в нашу сторону? Каковы будут дальнейшие действия?». «Вот, Эрланчик, дальнейшие действия такие, такие-то такие планы есть у нас» — сказал, потом…(стучит по столу). Я тогда спросил: «Кто автор?» «Поверь, автор не я» (неразб). Этот проект называют «последний день», самый такой золотой запас да. Но этот запас, если бы не пришел бы к вам и не сделал, однозначно претворился в жизнь. Не должно быть грамма сомнений, потому, что периметр никем не охраняется, по ущелью по Ат-Башинскому району можно дойти или через другой район. Никто не может поймать, тем более темноту.А: Собрать такое количество…ЭО: Собрать такое количество тоже — это вопрос. Но, к примеру: где карьер (неточ.) идет ремонт детсадов, школ. У входа цемент, белый цемент, еще что-то… Ну, типа да, везет стройматериалы, нужные для строительства. Если остановит ГАИшник и спросит «где счет-фактура?», - то, это, то скажет «пожалуйста», сунет в руку что-нибудь, а по дороге сдвинет цемент в одно сторону, а порошок оставят в другой стороне. Все. После этого, после заката солнца понесут туда, и… скажу своими устами, я не химик, не ученый, но 1 гр порошка превращает в смолу 3 литра вод /досл./.А: Хорошая реакция.ЭО: Реакция очень сильная. Почему? Потому что у них есть свой химик. Он знает что делать. Предварительно, называется синька, этот порошок? Эту синьку порошок, тёмно-синий порошок можно сделать любого цвета. Хочешь фиолетовый, хочешь… можно превратить в любой цвет. Вот. Синьки у нас хоть завались. Можно пойти в Орто-Сай или Дордой и купить крупную партию, ну подумаешь, берет себе и берет. Можно подумать, что она нужна в чисто в бытовых целях, туда или сюда. Пожалуйста, к примеру, если саму синьку пустить по течению что будет… Никак не растворяя. Так.