Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Коррупция на границе. Полпред Ошской области решает проблемы вместо ГПС

228  0
Аида Джумашева

Проблемы приграничных территорий стоят остро на протяжении 26 лет независимости Кыргызстана. В настоящий момент вопрос делимитации и демаркации границ в частности на юге страны напрямую влияет на добрососедские отношения с Таджикистаном и Узбекистаном. С последней братской страной наши взаимоотношения улучшились после того, как президентом стал Шавкат Мирзиеев. С мертвой точки, наконец, сдвинулись и вопросы спорных участков кыргызско-узбекской государственной границы.

Однако, если в одном направлении ведется работа, то в другом, пожалуй, не менее острой стоит коррупция на контрольно-пропускных пунктах. И эта часть остается без внимания высшего руководства Вооруженных сил.

Напомним, что ранее о фактах коррупции и поборах со стороны пограничников говорил и экс-премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

На совещании по улучшению работы контрольно-пропускных пунктов на границе страны он давал поручение усилить борьбу с коррупцией на КПП.

При этом глава правительства подверг резкой критике работу соответствующих служб.

"Поступают многочисленные жалобы на поборы со стороны пограничников, в том числе от иностранных туристов. На данный момент, к сожалению, отсутствуют прямые доказательства, но вскоре они будут предоставлены. Это отрицательно влияет на имидж страны, ведь первые впечатления у иностранцев формируются именно в момент пересечения границы", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, добавив, что деструктивная коррупционная деятельность сотрудников пограничной службы начинает носить системный характер и серьезно подрывает доверие населения к правительству.

Тогда же председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев заверял, что ведомство уже принимает необходимые меры, в частности проводит разъяснительную работу среди личного состава.

Однако спустя месяц глава области Таалайбек Сарыбашов съездил на КПП "Достук-автодорожный", на который жаловались жители трех районов - Араванского, Узгенского и Ноокатского.

Стоит отметить, что большинство людей проходят госграницу именно через КПП "Достук-автодорожный". Поэтому Сарыбашов решил посетить его. В первую очередь он встретился с сотрудниками погранинчной и таможенной служб, представителями транспортно-ветеринарного контроля.

Полпред отметил, что среди населения есть нарекания к работе данного КПП, люди жаловались на сотрудников ГПС. В частности на то, что пограничники занимаются незаконными сборами денежных средств с населения. "Работайте в рамках закона, не переступайте эту черту. В случае, если недовольства среди народа подтвердятся, никому поблажек не будет", - сказал Сарыбашов.

В разговоре с "ВБ" житель Ноокатского района Исабай Мусаев пожаловался на то, что незаконные поборы среди пограничников имеют систематический характер.

"В середине августа я переходил границу через КПП "Достук-автодорожный". Со мной в автобусе было 25 человек. Пограничник заявил мне, что если мы хотим беспрепятственно пройти госграницу, должны заплатить по 200 сомов. Я ответил ему, что являюсь пенсионером и каждая копейка для меня на счету. Однако тот был непреклонен и стоял на своем. В итоге мы договорились о том, что заплатим ему по 100 сомов каждый. Это не единственный случай и это могут подтвердить другие люди", - подчеркнул Мусаев.

Он добавил, что на тему взяток разговаривал с узбекскими пограничниками, которые сообщили ему о том, что уровень коррупции в соседней стране снижен до нуля.

"Я часто перехожу госграницу. В Узбекистане у меня сын, есть и другие родственники. Наши пограничники постоянно требуют деньги. Однажды с меня потребовали 600 сомов, когда я отказался, сказали разворачиваться и переходить границу через другое КПП, а это 250 километров", - сказал респондент.

Отметим, что редакция пыталась договориться об интервью о наболевших проблемах, связанных с государственной границей, с председателем ГПС Уларбеком Шаршеевым. Однако, тот сначала ушел в отпуск, а сегодня находится в командировке на севере страны.

В разговоре с корреспондентом он заявил, что интервью он даст после того, как журналист уведомит об этом пресс-службу. На вопрос о том, в каком нормативно-правовом акте, либо в законе прописано данное правило, чиновник заявил, что представитель СМИ нарушает его конституционные права и поспешил бросить трубку.

URL: http://www.vb.kg/365507
Теги:
граница, коррупция, Ошская область, Погранслужба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  