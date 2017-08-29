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За I полугодие свыше 400 тысяч человек получили соцвыплаты в виде пособий

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ВБ

За первое полугодие социальные выплаты в виде пособий и компенсаций получили более 438 тысяч человек. Об этом стало известно сегодня, 29 августа, на коллегии Министерства труда и социального развития КР.

По данным ведомства, принимаются меры, направленные на повышение уровня социальной защищенности малообеспеченных семей. Так, за последние пять лет размер гарантированного минимального дохода увеличился с 370 до 900 сомов (рост – 530 сомов). Размер ежемесячного пособия детям из малообеспеченных семей увеличился с 705 до 810 сомов.

На сегодняшний день численность получателей государственных пособий составляет 370 тысяч человек. Численность получателей ежемесячных пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей (ЕПМС), составляет 283,7 тысячи человек, и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, что связано с проведением определенных мер по усилению адресности назначения пособий. Численность получателей ежемесячных социальных пособий (ЕСП) составила 86,2 тысячи человек.

В целом по республике средний размер ЕПМС составил 875,1 сома (рост - 14,5%). Средний размер ЕСП составил 2385,8 сома.

URL: http://www.vb.kg/365508
Теги:
Минтруда, Министерство социального развития, пособия
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