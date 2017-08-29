Погода
$ 68.60 - 68.89
€ 81.31 - 82.36

В КР выявлено более 4 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

94  0
ВБ

На коллегии Министерства труда и социального развития было отмечено, что с начала года выявлено 4 342 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТСЖ).

Выведены из ТЖС 2 650 детей, в том числе: переданы на воспитание в семьи (усыновление/удочерение) – 388 детей, под опеку и попечительство - 423, под предварительную опеку - 299, в детские учреждения - 432, в приемные семьи - 10, в реабилитационные и дневные центры – 110. Кроме того, из детского учреждения в семью возвращены – 142 ребенка, в школу возвращены 39 детей и 807 детям сотрудниками отдела поддержки семьи и детей районных управлений социального развития восстановлены свидетельства о рождении.

Министерство также отмечает, что ведется работа по возвращению детей из Российской Федерации. Так, за отчетный период возвращены 9 несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей за пределами КР. Всего за период 2011-2017 годы в Кыргызстан возвращены 72 ребенка.

URL: http://www.vb.kg/365510
Теги:
дети, трудовая миграция, Министерство социального развития
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  