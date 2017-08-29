Погода
$ 68.60 - 68.89
€ 81.31 - 82.36

Почти 200 тысяч человек в республике имеют статус безработного

82  0
ВБ

На сегодняшний день общая численность безработных граждан составила 192,2 тысячи человек. Такая цифра была озвучена сегодня, 29 августа, на коллегии Министерства труда и социального развития КР.

По данным ведомства, на учете в службах занятости состоят 90 тысяч граждан, из них имеющих официальный статус безработных - 62 тысячи человек.

За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроены 20,3 тысячи граждан.

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости для смягчения напряженности рынка труда является проведение оплачиваемых общественных работ как временная занятость, направленная на улучшение социальной инфраструктуры регионов республики. За отчетный период в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы было направлено 9,7 тысячи человек.

Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда, учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий, службами занятости на профессиональное обучение направлены 3,9 тысячи человек. Обучали безработных граждан в основном профессиям, востребованным на рынке труда, - газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием программы 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник.

URL: http://www.vb.kg/365512
Теги:
безработица, Минтруда, Министерство социального развития
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  