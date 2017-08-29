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Сегодня: ликвидация террористов, ночная авария, Жапаров просится домой

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Эркин Суротчуев

Уничтожены двое боевиков, готовившие теракты на День независимости. Спецоперация по нейтрализации группы террористов была проведена сегодня в Жайылском районе Чуйской области. Бандподполье было вскрыто после инцидента с сотрудниками патрульной милиции на улице Ауэзова в ночь на 24 августа. Преступники угрожали правоохранителям оружием и подрывом гранаты, и только благодаря этому сумели бежать. Накануне стало известно о задержании первых подозреваемых.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы установили местонахождение еще троих членов террористической группировки. Сегодня они были блокированы в Жайылском районе. На требование сдаться боевики открыли беспорядочную стрельбу. Ответным огнем бойцов спецподразделения "Альфа" два террориста были ликвидированы, еще один был ранен и госпитализирован в больницу.

"Террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования Дня независимости КР, предусматривающие совершение вооруженного нападения и терактов в г. Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств", - сообщила пресс-служба ГКНБ.

Ночная авария. Сегодня ночью в ДТП погиб председатель Совета ветеранов войны в Афганистане Тыныбек Кадыров. Поздно вечером он ехал домой по улице Тимура Фрунзе в южном направлении, но не справился с управлением. "Тойота Ленд Крузер", за рулем которой находился Кадыров, на большой скорости врезалась в столб.

Прибывшие на место спасатели из МЧС извлекли водителя из машины и передали врачам скорой помощи. Тыныбека Кадырова доставили в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, однако полученные им травмы были не совместимы с жизнью. Председатель Совета ветеранов войны в Афганистане будет похоронен в Оше, ему было 50 лет.

Жестокой убийцей оказалась сноха. Сегодня стали известны жуткие подробности, связанные с обнаружением трупа женщины с отрезанной головой в Оше. Как оказалось, расправу над своей свекровью учинила невестка, и в этом убийце помогала ее старшая сестра. Обе подозреваемые задержаны и уже дают признательные показания.

Как сообщили СМИ официальные представители УВД Оша, по предварительной информации, полученной следователями, между убитой и ее снохой постоянно возникали ссоры на бытовой почве. Как рассказала подозреваемая, она пошла на преступление, чтобы сохранить семью, так как свекровь постоянно упрекала невестку в том, что она недостойна ее сына. Убитой является 51-летняя жительница села Кашка-Суу Чон-Алайского района.

Садыр Жапаров попросился домой. Прошение о смягчении меры пресечения внесли его адвокаты в Бишкекский городской суд, где слушается дело о беспорядках в Караколе и захвате заложника. При этом наивность юристов умиляет: "Прошу, учитывая его заслуги перед отечеством, и то, что сам пострадавший просит оправдать Жапарова, освободить его под домашний арест".

Фемида это ходатайство отклонила. Тем более нужно понимать, что суд первой инстанции приговорил Садыра Жапарова к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бывший политик и депутат был признан виновным по статье 227 "Захват заложника" УК КР. О каком домашнем аресте может идти речь?

Закроют центр города. Для проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости и Курман айта в Бишкеке будут ограничивать движение транспорта по основным дорогам. Будут перекрывать проспекты Чуй, Экркиндик, улицы Киевскую, Логвиненко, Тоголока Молдо и Тыныстанова.

31 августа и 1 сентября площадь Ала-Тоо с комплексом правительственных зданий лучше объезжать стороной за пару кварталов. Впрочем, в выходные дни это не должно вызвать образования пробки и вряд ли причинит неудобство жителям столицы. Страна готовится к праздникам, на эту неделю календарь сложился так, что кыргызстанцы будут отдыхать 4 дня подряд.

На праздники будет жарко и без осадков. Гидрометцентр распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. Дождей до 1 сентября не предвидится. Кстати, в первый день осени температура воздуха в столице поднимется до +35 градусов, так же тепло и практически безоблачно будет и завтра, и 31 августа.

Так что, если учесть, что впереди всех трудящихся ожидают мини-каникулы, можно запросто планировать поездку на Иссык-Куль, чтобы там 2-3 дня насладиться бабьим летом. Тем более температура воды в озере прогрелась до +20–21 градуса. Лучших условий для отдыха и купания не придумать.

URL: http://www.vb.kg/365518
Теги:
ГКНБ, МВД, МЧС, скорая помощь, День независимости, ДТП, Курман айт, операция, Ошская область, погода, спасатели, суд, убийство, терроризм, Бишкек, Патрульная милиция, Садыр Жапаров
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Комментарии
Касым Молдобаев
29.08.2017, 17:38
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Комментариев: 469


Садыр Жапаров попросился домой. 

Надо полагать, домой в Минск.

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Кулипа Бекеева
29.08.2017, 17:40
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Касым Молдобаев


Садыр Жапаров попросился домой. 

Надо полагать, домой в Минск.

Может к Каптагаеву просится домой? )) От ненависти до любви, говоря, что один только шаг.

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Руслан Рустамович
29.08.2017, 17:42
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Каптагаева в тюрьму, Жапаров пусть посидит лет 10! Альфе спасибо за их работу.

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Чолпон Шакирова
29.08.2017, 18:28
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- Эмиль мырза, правда ли, что вы привели на руководство пансионата «Витязь» (национализированного) своих родственников - Руслана Усенбаева и брата Таалая Каптагаева?- Ежедневно с коттеджа поступает по 850 долларов, но вы их кладете в свой левый карман. Правильно?- Ни один из заданных вопросов не соответствует действительности - чистая ложь, сплетни. Есть одна только причина их появления. Вон какой-то Садыр Жапаров полгода старался и создал совет по отбору судей, и он, оказывается, при отборе судей и их назначении сделал самый настоящий «бригадный подряд» - механизм по «деланию» денег. Когда это открылось, и он опозорился вконец, начал нагло нападать, заподозрил меня в сломе той схемы, и перешел к моему пустопорожнему очернению. Если не верите, идите и проверьте каждый объект, порасспросите, уточните, можно провести журналистское расследование. На днях я давал интервью Мыктыбеку по ЭлТР и высказал эти же свои мысли: журналисты расследуйте, и если я захватил, отобрал или украл имущество, я полностью верну, сошлитесь на меня и сами заберите, - так я сказал. То же самое скажу вам, у меня нет никаких темных дел, за которые я мог бы оправдываться. Перед Богом, перед народом и перед своей совестью мое лицо чисто. Я говорю, что Садыр Жапаров не имеет никакого права учить меня чистоте, ладно бы кто-то другой, но он сам не чист до самых ушей, занимается хапаньем. Он, оказывается, до сих пор не почувствовал, что прошли те Богом проклятые времена, когда можно было преступно рвать народное благо, и что он уже не может жить, как раньше за счет преступлений. Однако он не сможет нынешнее время повернуть в старое русло, сейчас времена изменились, общество изменилось, народ изменился. А теперь скоро все начнут нести ответственность за свои прошлые темные дела. Вот выяснилось, с каким зверством был убит Медет Садыркулов кровожадными тиранами во главе с Жанышем Бакиевым. В ближайшее время дойдет очередь до таких Бакиевских хвостов, как Жапаров, и от них мы в скором времени очистимся.

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