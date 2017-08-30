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У жителей новостройки Ак-Тилек появился свой фельдшерско-акушерский пункт

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ВБ

В жилом массиве Ак-Тилек Свердловского района построен новый филиал Центра семейной медицины №3, который будет обслуживать около 8 тысяч жителей района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Скоординирована работа городских служб по подключению к инженерным сетям, благоустройству и озеленению территории по линии МП "Зеленстрой", Бишкекасфальтсервис, ПЭУ "Бишкекводоканал", а также решены вопросы обеспечения мебелью данного ФАПа.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет работать группа семейных врачей: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, сестринский и младший медицинский персонал.

URL: http://www.vb.kg/365519
Теги:
новостройки, Свердловский район, Бишкек, медицина
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