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CAFA Girls: юные футболистки Кыргызстана проиграли Узбекистану

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Гулиза Авазова

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) уступила сверстницам из Узбекистана в международном турнире CAFA Girls Tournament 2017, который проходит в городе Гиссар (Таджикистан).

Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, матч завершился со счетом 3:0 не в пользу сборной Кыргызстана.

В другом матче Иран выиграл хозяев поля, сборную Таджикистана со счетом 3:1.

Отметим, в турнире играют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Команды сыграют между собой по круговой системе, а по итогам будет определен победитель.

Напомним, в первый день турнира кыргызстанки сыграли вничью с Ираном, а узбекистанки с крупным счетом одолели представительниц Таджикистана (8:2).

По итогам двух туров лидирует Узбекистан, на втором месте Иран, третьими идут кыргызстанки и аутсайдерами являются представительницы Таджикистана.

Сегодня пройдут заключительные матчи турнира, где кыргызстанки встречаются со сборной Таджикистана, а Узбекистан сыграет с Ираном.

Напомним, соревнования организованы для стран - участниц Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). В прошлом году в женском турнире до 19 лет футболистки Кыргызстана завоевали бронзу.

URL: http://www.vb.kg/365520
Теги:
турнир, футбол
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