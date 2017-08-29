Атамбаев о нападениях на него и о том, чего он добился на посту президента

У нас основная проблема в стране, что оппозиции нормальной нет. Вместо того, чтобы разрабатывать альтернативные пути развития, они занимаются критиканство каждого действия президента, вплоть до того, как на нем сидит костюм.
Сегодня, 29 августа, во время церемонии закладки капсулы в фундамент строящейся школы в Бишкеке президент Алмазбек Атамбаев рассказал об информационных нападениях, которые на него совершались.
Президент поделился своими откровениями. Так, он рассказал, что в одно время на него была произведена информационная атака. "Тогда некоторые говорили, что я враг народа. Но прошедшие годы показали, что многие наши начинания показали нашу правоту"- , подчеркнул глава государства.
Коме того, Атамбаев отметил, что сейчас наше государство нашло для себя правильную дорогу и теперь нам нужно двигаться вперед по выбранному пути.
"Сейчас мы добились многого, мы уже не клянчим как подачку газ. И не отдаем спорные территории другим государствам. Многие помнят, что цена газа, который мы покупали, была 250-280 долларов, а сейчас цена снизилась до 150 долларов, и я думаю, это не предел. Вы помните, какое было время четыре года назад. Были нападения на Белый дом, и некоторые, посчитавшие себя потомками Чингизхана, полезли через забор и поранили себе одно место. Очень много сделано и очень многие страны нам помогали - и Россия, и Евросоюз. Мы нашли свою дорогу, и нужно идти по ней", - сказал президент Алмазбек Атамбаев.