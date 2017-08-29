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Атамбаев о нападениях на него и о том, чего он добился на посту президента

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Родион Решетов

Сегодня, 29 августа, во время церемонии закладки капсулы в фундамент строящейся школы в Бишкеке президент Алмазбек Атамбаев рассказал об информационных нападениях, которые на него совершались.

Президент поделился своими откровениями. Так, он рассказал, что в одно время на него была произведена информационная атака. "Тогда некоторые говорили, что я враг народа. Но прошедшие годы показали, что многие наши начинания показали нашу правоту"- , подчеркнул глава государства.

Коме того, Атамбаев отметил, что сейчас наше государство нашло для себя правильную дорогу и теперь нам нужно двигаться вперед по выбранному пути.

"Сейчас мы добились многого, мы уже не клянчим как подачку газ. И не отдаем спорные территории другим государствам. Многие помнят, что цена газа, который мы покупали, была 250-280 долларов, а сейчас цена снизилась до 150 долларов, и я думаю, это не предел. Вы помните, какое было время четыре года назад. Были нападения на Белый дом, и некоторые, посчитавшие себя потомками Чингизхана, полезли через забор и поранили себе одно место. Очень много сделано и очень многие страны нам помогали - и Россия, и Евросоюз. Мы нашли свою дорогу, и нужно идти по ней", - сказал президент Алмазбек Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/365522
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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Комментарии
Касым Молдобаев
29.08.2017, 18:24
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Комментариев: 469

У нас основная проблема в стране, что оппозиции нормальной нет. Вместо того, чтобы разрабатывать альтернативные пути развития, они занимаются критиканство каждого действия президента, вплоть до того, как на нем сидит костюм.

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Бермет Осмонкулова
29.08.2017, 18:34
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Минусов: 34
Комментариев: 83

Касым Молдобаев

У нас основная проблема в стране, что оппозиции нормальной нет. Вместо того, чтобы разрабатывать альтернативные пути развития, они занимаются критиканство каждого действия президента, вплоть до того, как на нем сидит костюм.

Критикуешь? Предлагай! Говорил Сталин!!! 

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