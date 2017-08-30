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В Северной Корее создали игру про отстрел американских солдат

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Северокорейские разработчики создали игру "Охота на янки" (Hunting Yankee). Местные СМИ пишут о ее высокой популярности у населения, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал PC Gamer.

"Развлекательная 3D-программа "Охота на янки" - это боевая игра про отстрел и убийство янки с помощью снайперской винтовки в тылу врага", - гласит описание игры от Arirang-Meari, одного из государственных СМИ Северной Кореи.

Однако не уточняется, на какой платформе доступна "Охота на янки", как и то, кто является разработчиком игры. Судя по единственному доступному в сети скриншоту, шутер вышел на мобильные устройства.

URL: http://www.vb.kg/365524
Теги:
Северная Корея, США
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