Кок-бору: за Кубок президента Кыргызстана поборются "Мурас" и "Достук"

Вчера, 29 августа, на ипподроме города Чолпон-Аты Иссык-Кульской области прошли полуфинальные матчи по кок-бору на Кубок президента Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в первом полуфинальном матче "Мурас" из Таласа одолел "Арашан" (Чуйская область) с крупным счетом 5:0. Второй финалист определился в матче между ошским "Достуком" и с еще одной командой из Чуйской области "Биримдик". Он завершился со счетом 5:1 в пользу ошан.

Теперь в финале, который традиционно состоится 31 августа, встретятся "Мурас" и "Достук". Матч за третье место пройдет сегодня, 30 августа, где встречаются "Биримдик" и "Арашан".

Напомним, за выход в полуфинал боролись 11 команд, поделенных на 4 группы.

Отметим, обладателем Кубка президента прошлого года является команда "Талас" из одноименной области. В прошлогоднем турнире "Талас" выиграл у "Арашана" в полуфинале, а "Достук" оказался сильнее команды Чуйской области - "Сары Озон". Финальный матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Таласа", который в третий раз стал обладателем Кубка президента КР.