ООН призвала Душанбе снять ограничения на браки с иностранцами

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации призвал власти Таджикистана снять ограничения на браки иностранцев с таджикскими женщинами. Эти ограничения являются серьезным нарушением основных прав человека, в том числе права на выбор супруга, говорится в докладе Комитета.

В Женеве 28 августа завершилась 93-я сессия Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Члены Комитета ООН подвергли критике власти Таджикистана за ограничения на браки с гражданами других стран.

Рустами Шохмурод, глава Минюста Таджикистана заявил, что поправки в Семейный кодекс были приняты после участившихся случаев сексуального насилия со стороны иностранцев. С другой стороны, ужесточение брачных процедур позволило защитить права граждан страны. Таджикские власти сетуют и на участившиеся в те годы обращения от граждан страны, проживающих за границей. "Права многих женщин после расторжения брачного союза были нарушены и их бывшие супруги продавали их в сексуальное рабство", - сказал Рустам Шохмурод.

"Комитет принимает к сведению заявление о том, что эта поправка призвана обеспечить защиту таджикских женщин от торговцев людьми. Вместе с тем Комитет подчеркивает, что защитные меры никогда не должны приводить к нарушениям основополагающих прав и свобод, в том числе права на вступление в брак и права на выбор супруга", - сказано в докладе Комитета.

Делегация Таджикистана на заседании Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации заявила, что за последние пять лет в стране не возбуждено ни одного уголовного дела, связанного с дискриминацией по расовым признакам.