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Омурбек Бабанов больше всех тратит на подготовку к выборам

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Айдана Абдуваитова

Центризбирком опубликовал очередной отчет о движении денежных средств избирательного фонда кандидатов в президенты.

По состоянию на конец августа наиболее крупные пополнения и затраты у Омурбека Бабанова, Темира Сариева, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева.

В течение недели штаб Бабанова пополнил избирательный фонд на 20 млн и израсходовал 25 млн сомов. В резерве у кандидата осталось 4 млн сомов.

Фонд Сооронбая Жээнбекова за последнюю неделю не пополнился, но зато увеличились затраты - за последние дни команда Жээнбекова потратила около 7 млн сомов.

Наиболее крупные вливания отмечены у Бакыта Торобаева. Если в течение месяца избирательный фонд кандидата пополнялся незначительно и составлял лишь 2,6 млн сомов, то за последнюю неделю он увеличился почти на 24 млн сомов. Но при этом затраты остались на минимальном уровне - за прошедшую неделю со счета списано около 200 тысяч сомов.

Самый скромный фонд у Темира Сариева. За неделю он пополнился лишь на 7,5 млн сомов, списано со счета 500 тыс. сомов.

Фонды других кандидатов остались практически без изменений.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуры этих политиков. Они считаются основными участниками президентской гонки.

URL: http://www.vb.kg/365543
Теги:
Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (79 материалов)
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