Завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека

Сегодня, 30 августа, в Бишкеке пройдет торжественная церемония завершения модернизации ТЭЦ столицы.

Отметим, работы начались в 2014 году. Проект состоял из трех этапов: первый включал в себя обеспечение надежной работы оставшегося оборудования ТЭЦ, второй - демонтаж реконструируемой техники и третий - строительство и монтаж нового оборудования.

Как отмечают специалисты, по итогам проведенных работ установленная мощность ТЭЦ достигла 812 МВт, из которых 300 - за счет строительства двух новых энергоблоков.

Важным является то, что построенные блоки будут работать на местном угле Кавакского месторождения. Это поспособствует снижению зависимости страны от импортного сырья и развитию угольной промышленности. Отмечается, что годовое потребление твердого топлива электростанцией вырастет с 550 тысяч до 1,2 млн тонн в зимнее время.

Также проект предусматривает полноценную очистку дымовых газов, что не наносит вреда окружающей среде. При этом коэффициент полезного действия станции вырос с 23% до 51%. На торжественном мероприятии, посвященном завершению модернизации, выступит глава государства.