Погода
$ 68.60 - 68.89
€ 81.31 - 82.36

Завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека

135  1
Родион Решетов

Сегодня, 30 августа, в Бишкеке пройдет торжественная церемония завершения модернизации ТЭЦ столицы.

Отметим, работы начались в 2014 году. Проект состоял из трех этапов: первый включал в себя обеспечение надежной работы оставшегося оборудования ТЭЦ, второй - демонтаж реконструируемой техники и третий - строительство и монтаж нового оборудования.

Как отмечают специалисты, по итогам проведенных работ установленная мощность ТЭЦ достигла 812 МВт, из которых 300 - за счет строительства двух новых энергоблоков.

Важным является то, что построенные блоки будут работать на местном угле Кавакского месторождения. Это поспособствует снижению зависимости страны от импортного сырья и развитию угольной промышленности. Отмечается, что годовое потребление твердого топлива электростанцией вырастет с 550 тысяч до 1,2 млн тонн в зимнее время.

Также проект предусматривает полноценную очистку дымовых газов, что не наносит вреда окружающей среде. При этом коэффициент полезного действия станции вырос с 23% до 51%. На торжественном мероприятии, посвященном завершению модернизации, выступит глава государства.

URL: http://www.vb.kg/365545
Теги:
президент, ТЭЦ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
сули мули
30.08.2017, 10:48
Карма: -48
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 127
Комментариев: 134

Сегодня АША на этой церемонии такое наплел про Узбекистан про то как постоянно отключал нам свет, и то что теперь мы будем всем свет когда хотим отключать, что президент той страны привык, чтобы к нему ходили на коленях и конечно же похвастал себя, мол все его хают, а он ведь такой хороший ЛЭПы, ТЭЦы строит.

Ну ладно строишь так строишь, ну теперь мы не зависим от соседей, ну вот только зачем так позорно выражаться о себе и о соседях, мало было нам как казахи ноту протеста дали за высказывания АША во время интервью Евроньюсу, а теперь это он говорит накануне приезда Мирзиеева... Вот болван!!! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  