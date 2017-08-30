Завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека

Сегодня АША на этой церемонии такое наплел про Узбекистан про то как постоянно отключал нам свет, и то что теперь мы будем всем свет когда хотим отключать, что президент той страны привык, чтобы к нему ходили на коленях и конечно же похвастал себя, мол все его хают, а он ведь такой хороший ЛЭПы, ТЭЦы строит.
Ну ладно строишь так строишь, ну теперь мы не зависим от соседей, ну вот только зачем так позорно выражаться о себе и о соседях, мало было нам как казахи ноту протеста дали за высказывания АША во время интервью Евроньюсу, а теперь это он говорит накануне приезда Мирзиеева... Вот болван!!!