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Атамбаев: Для меня праздник, что я оставляю город светлым и с дорогами

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Родион Решетов

Сегодня, 30 августа, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетил торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации ТЭЦ Бишкека. Как отметил глава государства, данная реконструкция является важным шагом для столицы.

Кроме того, Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что сейчас республика уже совсем другая.

"Сегодня для меня праздник. Я понимаю, что оставляю город со светом и более или менее нормальными дорогами. И с учетом того, что мы начали выдавать большие суммы кредитов, я ожидаю, что экономика будет расти. Это нам позволит повысить пенсии и зарплаты учителям. Рост экономики поможет нам в этом. Я бы хотел, чтобы у наших граждан были другие пенсии и зарплаты. Я думаю, через год или полтора мы сможем увеличивать пенсии не на 500 сомов, а намного больше", - сказал Атамбаев.

Президент также отметил, что в ближайшие годы будут решаться вопросы, касающиеся сектора здравоохранения.

URL: http://www.vb.kg/365548
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, ТЭЦ
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