Атамбаев: На выборах нужно бояться не админресурса, а финансового

Сегодня, 30 августа, во время церемонии завершения модернизации ТЭЦ Бишкека Алмазбек Атамбаев заявил, что грядущие выборы будут честными и никто не сможет дестабилизировать обстановку в стране.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас делается многое, чтобы новый президент не стал тем, кто продолжит путь Атамбаева. Есть люди, которые хотят вернуть президентскую форму правления. Уже начались обвинения в том, что применяется административный ресурс. Однако президент добавил, что боятся нужно не этого.

"Сейчас идет информация о том, что власть Атамбаева применяет административный ресурс. Я хочу напомнить, что я президент, и времени у меня хватит наказать тех, кто сеет смуту. Я и в оппозиции был один и никого не боялся. Не надо играть с огнем. Нужно бояться не административного ресурса, нужно бояться финансового ресурса. С избирателем в кабинку зайдет другой ресурс - финансовый", - сказал президент.

Он также отметил, что его внешняя политика не всем нравилась, но его задачей было выстроить отношения с Китаем, Россией и Казахстаном.