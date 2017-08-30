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Атамбаев: На выборах нужно бояться не админресурса, а финансового

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Родион Решетов

Сегодня, 30 августа, во время церемонии завершения модернизации ТЭЦ Бишкека Алмазбек Атамбаев заявил, что грядущие выборы будут честными и никто не сможет дестабилизировать обстановку в стране.

Глава государства также подчеркнул, что сейчас делается многое, чтобы новый президент не стал тем, кто продолжит путь Атамбаева. Есть люди, которые хотят вернуть президентскую форму правления. Уже начались обвинения в том, что применяется административный ресурс. Однако президент добавил, что боятся нужно не этого.

"Сейчас идет информация о том, что власть Атамбаева применяет административный ресурс. Я хочу напомнить, что я президент, и времени у меня хватит наказать тех, кто сеет смуту. Я и в оппозиции был один и никого не боялся. Не надо играть с огнем. Нужно бояться не административного ресурса, нужно бояться финансового ресурса. С избирателем в кабинку зайдет другой ресурс - финансовый", - сказал президент.

Он также отметил, что его внешняя политика не всем нравилась, но его задачей было выстроить отношения с Китаем, Россией и Казахстаном.

URL: http://www.vb.kg/365549
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, президент, ТЭЦ
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Комментарии
Медер Айбекович
30.08.2017, 12:11
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Плюсов: 67
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Комментариев: 124

В дополнение к этому хочется сказать, что кое-кто потратив 1 миллион долларов к примеру, захочет на посту президента вытащить 1 миллиард... Нужно ли нам это!?

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Барак уБАМа
30.08.2017, 12:33
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Нужно наказать тех,кто применяет админресурс,тогда не будет смуту. В реальности админресурс работает.

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Руслан Рустамович
30.08.2017, 14:50
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Барак уБАМа

Нужно наказать тех,кто применяет админресурс,тогда не будет смуту. В реальности админресурс работает.

Нужно наказать тех кто деньгами скупает всех и вся... Понимаешь о чем я?  

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Арсений Максимов
30.08.2017, 16:23
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С нынешним авторитетом Атамбаева и Жээнбекова им не нужно административного ресурса. Применять его пытаются маргиналы, которым и так ничего не светит.

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Арсений Максимов
30.08.2017, 16:26
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Комментариев: 406

ТИК Бишкека обратилась в ЦИК по заявлениям директоров 4 школ о давлении на них при сборе подписей за претендента на должность президента Э.Зарлыкова

В территориальную избирательную комиссию Бишкека поступили заявления от руководителей ряда образовательных учреждений столицы об оказываемом давлении со стороны муниципальных служащих при сборе подписных листов за претендента на должность президента Эрниса Зарлыкова.Согласно Инструкции о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата и проверки достоверности подписей в подписных листах, поступивших в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов, кандидат или его уполномоченный представитель заключают с лицом, осуществляющим сбор подписей, соответствующий договор. Оплата услуг данного лица осуществляется исключительно из средств избирательного фонда кандидата.Не допускается:- принуждение избирателей в процессе сбора подписей, а также выплата вознаграждения избирателям за внесение подписи в подписной лист, равно, как и препятствование сбору подписней;- участие в сборе подписей администраций предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;- сбор подписей государственными и муниципальными служащими в период выполнения ими служебных обязанностей;- сбор подписей в местах и во время выдачи заработной платы, пенсий и иных социальных выплат.Неоднократные нарушения этих запретов могут быть основанием для признания подписей недействительными.Как стало известно АКИpress, директора 4 школ обратились в мэрию Бишкека с заявлениями о том, что сотрудники Центра образования Октябрьского района принуждают их собирать с учителей и родителей учащихся подписи за Э.Зарлыкова. В заявлениях отмечается, что они отказались заполнять таблицы подписных листов, сославшись на применение административного ресурса.ТИК, рассмотрев обращение мэрии, направила документы в ЦИК и рекомендует муниципалитету принять меры взыскания в отношении должностных лиц ЦООР, допустивших нарушение избирательного законодательства, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

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